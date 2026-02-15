فوزية محمودي تتوج بلقب "صانع الأمل العربي 2026" في دبي

عبد الرحمن الرايس (المغرب): صانع محتوى مغربي، قضى أكثر من 12 عاماً في دعم أكثر من 7,000 أرملة من خلال سداد ديونهن وتقديم المساعدات المالية للأسر في القرى النائية.

هند الهاجري (الكويت): تركت مسيرة مهنية مستقرة ودخلاً ثابتاً وحياتها في الكويت وهي في سن الـ 34 لتأسيس وإدارة دار للأطفال الأيتام في زنجبار.