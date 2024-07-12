"فوزية" أصغر سائقة شاحنة ثقيلة في الإمارات

وقالت لـ خليج تايمز : "لم أتلق أي معاملة خاصة في عملية الحصول على الرخصة". ومع ذلك، فقد اجتازت اختبار القيادة في محاولتها الأولى.

فوزية، التي تنحدر من الهند، هي طفلة وحيدة، وكانت أسرتها أكبر داعم لها. ولم يشك أحد قط في قدرتها على تولي وظيفة "رجالية" والوقوف بين مليون رجل مرفوعة الرأس.