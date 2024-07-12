"فوزية" أصغر سائقة شاحنة ثقيلة في الإمارات

كم مرة رأيت سائق شاحنة يرتدي العباءة أي الزي الإماراتي التقليدي؟ بالنسبة لفوزية زهور، هذا أمر روتيني: تتسلق شاحنة ذات 22 عجلة، وتتولى القيادة، وتتفوق في جميع المنعطفات والمناورات الحادة مرتدية حذائها المسطح وعباءتها.
أكثر من كونها الفتاة المحجبة الرائعة خلف عجلة القيادة الضخمة، فوزية هي أصغر امرأة تحصل على رخصة قيادة مركبة ثقيلة في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت لـ خليج تايمز : "لم أتلق أي معاملة خاصة في عملية الحصول على الرخصة". ومع ذلك، فقد اجتازت اختبار القيادة في محاولتها الأولى.
فوزية، التي تنحدر من الهند، هي طفلة وحيدة، وكانت أسرتها أكبر داعم لها. ولم يشك أحد قط في قدرتها على تولي وظيفة "رجالية" والوقوف بين مليون رجل مرفوعة الرأس.
لقد اعتادت على أن تكون "رجل المنزل" أيضاً، حيث توفي والدها قبل ولادتها، اعتنت بوالدتها حتى توفيت في رمضان الماضي.
قالت فوزية التي درست في الهند وحصلت على شهادة في التجارة والأعمال: "لقد عملت بجد من أجل والدتي. واعتبرت نفسي ابنها الذي يتحمل المسؤولية ويمكنه القيام بأشياء صعبة. وعندما توفيت، توقفت عن العمل، ولكن بعد ذلك أدركت أن لدي هدف يجب تحقيقه - وهو تمكين النساء، أريد أن أظهر أنه حتى في المواقف الصعبة، يمكننا القيام بالأعمال الشاقة".
حصلت على رخصة قيادة السيارة لأول مرة في عام 2013، وبعد تسع سنوات، قررت الحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة، أجرت فوزية اختبار فحص النظر واختباراً جسدياً كجزء من المتطلبات، مما فاجأ تقريباً كل ضابط قابلته على طول الطريق.
وقالت: "أخبرتني سيدة كانت تعمل في مستشفى رأس الخيمة أنه خلال تجربتها العملية كانت هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها سيدة لإجراء الاختبار".
وبعد فترة وجيزة من حصولها على الرخصة، حصلت على وظيفة في شركة خاصة في الفجيرة. تستيقظ مبكراً ولكن ليس لديها وردية ثابتة. تعمل في المشاريع وتتولى مسؤولية نقل الأشياء من نقطة إلى أخرى. ماذا تحمل؟ الرمال والحجارة.
لا تشكل العوائق على الطريق مشكلة لأنها أتقنت مهارة المناورة بالشاحنات ذات المحورين المزدوج والثلاثي. وكانت أطول مسافة قطعتها بالسيارة من جبل علي في دبي إلى القدرة.
بينما تستمتع بكل جزء من وظيفتها، فهي تعلم أن قيادة هذه المركبة الضخمة أمر يأتي مع مسؤولية كبيرة أيضاً.
وقالت إن قيادة السيارة تختلف تماماً عن السيطرة على شاحنة. "في السيارة، من الأسهل التركيز على الطريق فقط. ولكن إذا كنت على متن شاحنة، فإنك تشعر بمسؤولية الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين من حولك".
ولهذا السبب، تحرص فوزية على اتخاذ جميع الاحتياطات قبل وأثناء وبعد رحلاتها.
وقالت: "يجب على سائقي الشاحنات دائماً أن يكونوا يقظين ومدركين لحالة المركبة". يشمل ذلك فحص العوامل المهمة، مثل الزيت والماء والتسربات وضغط الإطارات.
وقالت أنه عندما يتعلق الأمر بقيادة الشاحنات فإن حالة الإطارات أمر بالغ الأهمية، خاصة خلال فصل الصيف عندما قد تؤدي الحرارة بسهولة إلى انفجار الإطارات.
وفي حالة تلف الإطارات، يجب إيقاف الشاحنة بأمان والاتصال بقسم النقل للحصول على المساعدة.
قالت فوزية لـ صحيفة خليج تايمز: "بعض وسائل النقل توفر المساعدة الفورية. على سبيل المثال، شاحنتي محملة، ولدي مهمة تفريغ الأشياء بعد كيلومترات محددة. مع مرور الوقت، يجب أن أستمر في النظر إلى الإطارات. كل 4 إلى 5 كيلومترات، يجب أن أتوقف وأتحقق من الإطارات".
أثناء فترات الراحة، تقوم بتصوير مقاطع فيديو لمشاركة المتعة التي تجدها في وظيفتها. إنها تعتبر متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي أصدقاء لها. ومؤخراً أطلقت قناتها الخاصة على اليوتيوب.
في حين أن الكثيرين مندهشون لمشاهدتها وهي تقود مثل هذه المركبات الضخمة، فإن المتصيدين والمهاجمين يأتون للتعبير عن رأيهم أيضاً.
ويتهمها البعض بـ "التزييف"، ويعتقد البعض أن مثل هذه الوظيفة ليست للنساء.
وقالت: "يعتقد الناس أنني أبحث عن الشهرة، لكن عندما أصور، لا يستغرق الأمر سوى دقائق قبل أن أبدأ القيادة".
وقالت إن الهدف هو إلهام الآخرين والتعبير عن الامتنان للدعم الذي تتلقاه من جميع الزوايا.
ونظراً لكيفية إعطاء دولة الإمارات الأولوية للمرأة وحمايتها وتمكينها، كانت فوزية دائماً متحمسة لتكون الأفضل في ما تفعله.
والآن، من خلال مشاركة لمحات من حياتها عبر الإنترنت، تريد إلهام النساء الأخريات - وخاصة في قطاع صناعة السيارات.
,تريد فوزية أن تتولى زمام المبادرة. على سبيل المثال، لاحظت أن مدارس تعليم القيادة تفتقر إلى المدربات الإناث، وتأمل أن يتغير ذلك.
هدفها هو أن تصبح أول مدربة للمركبات الثقيلة، وأن تلهم النساء الأخريات لتلقي دروس القيادة وتصبح رائدة في هذا المجال.