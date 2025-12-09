"فورمولا 1 أبوظبي" يتحول إلى حملة لإنهاء شلل الأطفال

انضمت الفارسة الإماراتية آمنة القبيسي وأسطورة الفورمولا 1 ميكا هاكينن كسفيرين للحملة، مؤكدين على أهمية "عبور خط النهاية" في هذا السباق الإنساني. كما شارك بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، في سباق رمزي مع آمنة القبيسي في حلبة مرسى ياس.

وأكدت الإمارات ريادتها في هذا المجال، حيث تعهدت اليوم بـ 140 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إنهاء شلل الأطفال، لتصل التزاماتها الشخصية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة منذ عام 2011 إلى أكثر من 525 مليون دولار أمريكي.