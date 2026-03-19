"فوالة العيد".. مجالس أبوظبي تفتح أبوابها بفيض الكرم وعطر التواصل

في مبادرة تعكس أصالة العادات الإماراتية تستقبل مجالس أبوظبي زوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك بعنوان "فوالة العيد" في عدد من المجالس المنتشرة بمختلف مناطق الإمارة، وتأتي ضمن جهودها لإحياء الموروث الاجتماعي وتعزيز روح الوحدة المجتمعية، عبر توفير مساحات مفتوحة تجمع الناس في أجواء احتفالية تعبّر عن قيم الكرم والتواصل بين أفراد المجتمع.

وتفتح المجالس أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، حيث تقدم "الفوالة" الإماراتية التقليدية في أجواء اجتماعية دافئة تجمع الأهالي والعائلات، وتمنح الزوار فرصة تبادل التهاني ومشاركة فرحة العيد في بيئة تسودها الألفة.

وفي مدينة أبوظبي، تشمل مواقع الفوالة عدداً من المجالس، من بينها البطين، والمنهل، ومحمد خلف، والشوامخ، والفلاح، والحلّة، والوثبة، والسمحة، والشهامة، والهوامش، بما يوفر انتشاراً واسعاً يسهّل وصول الزوار من مختلف المناطق.

كما تمتد الفعاليات إلى منطقة الظفرة، حيث تستقبل المجالس الزوار ضمن التوقيت ذاته، إضافة إلى مجلس مدينة زايد الذي يفتح أبوابه ثاني أيام العيد من الساعة 5 حتى 7 مساءً، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع للمشاركة.

وفي منطقة العين، تقام "فوالة العيد" في عدد من المجالس، منها الخبيصي، والروضة، وأم غافة، والمقام، والمسعودي، وشعب الأشخر، والمرخانية، ومزيد، ومريفعه، والوقن، والظاهر، وغيرها، وسط توقعات بإقبال لافت من الأهالي والزوار.