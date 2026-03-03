"فواتير متراكمة وتذاكر مضاعفة".. الأزمة الإقليمية ترهق كاهل المسافرين العالقين
واجه سكان الإمارات العالقون في الخارج يومًا ثالثًا من فوضى السفر يوم الاثنين، حيث أدى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في المنطقة إلى توقف الرحلات الجوية وبقاء الركاب القادمين في طي النسيان بعيدًا عن ديارهم.
في المطارات من باكو إلى ألماتي، تشبث المسافرون ببطاقات الصعود، وحدّثوا تطبيقات شركات الطيران بجنون، وسارعوا لإعادة حجز الفنادق والرحلات الجوية، بينما كانت لوحات المغادرة تومض بـ “ملغاة”.
بالنسبة للبعض، حول هذا الاضطراب الإجازات القصيرة ورحلات العمل إلى أيام من عدم اليقين، وانتظار طويل. وبالنسبة للآخرين، فإن التأخير ليس مجرد إزعاج — بل يهدد الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، مما يسلط الضوء على مدى سرعة تأثير الصراع الإقليمي على حياة الأفراد بين عشية وضحاها.
تزايد التكاليف
في المطارات حول العالم، تصاعد الإحباط لدى الركاب المتجهين إلى الإمارات مع استنفادهم لخيارات العودة إلى الوطن.
“لم تقدم شركة الطيران الخاصة بي أي معلومات. يوم السبت، كنا في مطار باكو لأكثر من 11 ساعة. لم يكن هناك ممثلون لشركة الطيران متاحون. جميع مسؤولي المطار الذين تحدثنا معهم قالوا ببساطة إنهم لا يستطيعون المساعدة لأنه لم يكن لديهم أي معلومات أيضًا. حاولنا التواصل مع مركز اتصال شركة الطيران، وإرسال رسائل بريد إلكتروني، وإرسال رسائل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي — صمت إذاعي،” قالت آني فرنانديز، التي انتهى بها الأمر بتسجيل الدخول إلى Airbnb في الساعة 2 صباحًا.
قالت المغتربة، التي تحرص على العودة إلى العمل، إنها وزوجها اضطرا لتمديد إقامتهما حتى يوم الأربعاء — خمسة أيام إضافية عما كان مخططًا له في الأصل — بعد اكتشاف أن الرحلات الجوية المباشرة إلى الهند محجوزة بالكامل. وقالت: "لقد ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف". "ما رأيناه مقابل 750 درهمًا في السابق يباع الآن بأكثر من 1600 درهم للشخص الواحد.”
يفكر الزوجان الآن في انتظار الأمور في باكو نفسها. "لحسن الحظ، تبدو أسعار Airbnb هنا معقولة وهناك أماكن جيدة متاحة بحوالي 150 درهمًا في الليلة. لكن التكاليف تتزايد، لذلك نأمل حقًا أن تفتح الرحلات الجوية إلى الإمارات عاجلاً وليس آجلاً.”
هاربريت سينغ، الذي يعتبر الإمارات وطنه على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عالق حاليًا في ألماتي، كازاخستان، بعد ما كان من المفترض أن يكون عطلة قصيرة مع الأصدقاء.
“وصلنا إلى هنا يوم الأربعاء الماضي وكان من المقرر أن نعود إلى دبي صباح الأحد الباكر. بمجرد أن تلقينا إشعارًا من شركة الطيران يؤكد الإلغاء، قمنا بتمديد إقامتنا في الفندق. إنهم يتقاضون منا 300 درهم للزوجين مقابل الغرفة، لذا هناك نفقات إضافية. الطعام متاح بسهولة، لكن المشكلة الحقيقية هي عدم اليقين.”
أوضح سينغ أنه على اتصال مع شركة الطيران، وقد تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى دبي حتى 8 مارس.
“نحن نستكشف خيارات أخرى، على الرغم من أننا جميعًا نرغب في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة. لا توجد سوى عدد قليل من الرحلات الجوية من هنا إلى الهند، وقد ارتفعت أسعار التذاكر إلى 1000-1500 درهم. إحدى صديقاتي من أصل هندي ولكنها تحمل جواز سفر برتغالي. هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدًا إذا اضطرت للسفر إلى الهند. كل ما نريده هو العودة إلى دبي ولكن الأمور في الوقت الحالي غير واضحة تمامًا.”
التعامل مع عدم اليقين
كان سام بروكتور، المقيم في الإمارات، في أرمينيا في رحلة عمل عندما تم إلغاء رحلة عودته.
“كان من المفترض أن أعود يوم السبت، لكنني أعمل الآن عن بعد بينما أنتظر إعادة فتح المجال الجوي. لا أحصل على أي معلومات حاليًا لأنهم (شركات الطيران) أنفسهم غير متأكدين... إنهم يقولون فقط 'معلق حتى إشعار آخر'،” قال المغترب البريطاني.
بينما تمكن بروكتور من مواصلة العمل عن بعد وتغطي شركته تكاليف إقامته، يقول آخرون إن عدم اليقين يؤثر عاطفياً.
بالنسبة للبعض، الوضع أكثر خطورة. بوجا جوشي، البالغة من العمر خمسين عامًا، وهي مريضة بالسرطان، عالقة في كينشاسا، الكونغو. كانت قد سافرت إلى هناك لقضاء أسبوع مع زوجها، الذي كان قد بدأ مشروعًا في البلاد. ما كان من المفترض أن يكون زيارة قصيرة تحول الآن إلى انتظار قلق.
على الرغم من أن إقامتها ليست مصدر قلق، إلا أن أدويتها كذلك. “أتناول 12 دواءً يوميًا. من الصعب محاربة المرض. لا أستطيع أن أفوت حبة واحدة. ستنتهي أدويتي قبل الأسبوع الأخير من مارس. إذا لم أتمكن من العودة إلى دبي، فسأذهب إلى مسقط رأسي في دلهي، الهند. هذا هو الخيار الوحيد المتبقي لي.”
‘نجونا بصعوبة بالغة’
وصل بريادارشي بانيغراهي وزوجته، المقيمان في دبي، إلى منزلهما من الهند قبل ساعات قليلة من إغلاق المجال الجوي.
“غادرنا من الهند في 27 فبراير بسبب وفاة أحد الأقارب. استقلت أنا وزوجتي رحلة من جارسوغودا (أوريسا) إلى كولكاتا. قضينا بضع ساعات في كولكاتا واستقلنا رحلة طيران الاتحاد من كولكاتا إلى أبو ظبي. هبطت حوالي الساعة 07:00. وصلنا إلى دبي حوالي الساعة 08:45،” قال.
لم يدم الارتياح طويلاً حيث بدأت التحديثات المقلقة بالظهور. “بدأت الأخبار تتدفق حوالي الساعة 12 ظهرًا وبعد فترة وجيزة، سمعنا أصواتًا عالية لاعتراض الصواريخ فوق سماء دبي. بعد ذلك، تم إغلاق المجال الجوي فوق مطاري دبي وأبو ظبي وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية.”
قال بانيغراهي إن التوقيت لم يكن ليصبح أضيق من ذلك. “لقد نجونا بأعجوبة. نرتعد خوفًا من تخيل ما كنا سنفعله لو كانت رحلاتنا مجدولة لوصول متأخر. لكنا علقنا في كولكاتا بينما تُركت بناتنا البالغتان من العمر تسع سنوات و15 عامًا وحموي البالغ من العمر 87 عامًا والذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وحدهم هنا في دبي.”