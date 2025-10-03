فواتير بيطرية مرتفعة تُعيق تبني الحيوانات الأليفة وتثقل كاهل العائلات في الإمارات

من التطعيمات الروتينية إلى مضادات الهيستامين البسيطة، يقول أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الإمارات إنهم يدفعون مبالغ طائلة مقابل الرعاية البيطرية الأساسية. وصرح بعض السكان لصحيفة "خليج تايمز" بأن التكاليف الباهظة والفحوصات غير الضرورية تُثني الناس عن تبني الحيوانات أو رعايتها، بينما يُجبر آخرون على البحث عن بدائل أرخص في إمارات أخرى.

قال "في سي"، المقيم في دبي منذ فترة طويلة والذي عاش في الإمارات لأكثر من 48 عامًا، إن تجربته أصابته بالإحباط. وأضاف: "دفعتُ 170 درهمًا إماراتيًا ثمن قرصين من "زيرتك" في عيادة بيطرية بدبي. بينما يتوفر الدواء نفسه مقابل 15 درهمًا إماراتيًا لشريط من 10 أقراص في إمارة أخرى".

"يجب أن يكون لنا الحق في الحصول على وصفة طبية والحصول على الأدوية من الصيدليات، لكن معظم العيادات ترفض ذلك. يستغلون جهل أصحاب الحيوانات الأليفة ويثيرون خوفهم، بإجراء فحوصات ليست ضرورية دائمًا"، كما أضاف.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال "في سي"، الذي يمتلك حاليًا حيوانًا أليفًا ويرعى آخر، إنه يخصص حوالي 500 درهم شهريًا لرعاية الحيوانات، لكنه يواجه فواتير تصل إلى آلاف. وأضاف: "كلّفتني زيارة واحدة للطبيب البيطري لعلاج نزلة برد عادية 1700 درهم، ثم خُفّضت لاحقًا إلى 700 درهم. كما كلّفتنا عدوى بسيطة في مخلبها بضعة آلاف أخرى".

بالنسبة لـ"إيما برين"، التي تعيش في الإمارات منذ 22 عامًا وتمتلك أربعة حيوانات أليفة مُنقذة - كلبان وقطتان، بما في ذلك حيوانات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الفرق بين دبي وعجمان شاسع. تقول: "لو استعنتُ بأطباء بيطريين في دبي للتطعيمات وعلاج سعال الكلاب، لكلفني ذلك أكثر من 1000 درهم لكلبيّ. أما في عجمان، فتبلغ التكلفة 500 درهم لكليهما".

وقالت إيما إن تجربتها مع الأطباء البيطريين في دبي كانت متباينة. "بعضهم بالكاد يُقرّ بوجود الحيوان أو يُطمئنه. والبعض الآخر يُظهر تعاطفًا حقيقيًا؛ جلس أحد الأطباء البيطريين على الأرض لمدة نصف ساعة لبناء الثقة مع كلبي المُعاق. هذا هو نوع الرعاية التي أبحث عنها."

وأضافت أن ارتفاع النفقات العامة في دبي يُفسر جزئيًا ارتفاع التكاليف، ولكن تتوفر خيارات بأسعار معقولة. "الأطباء البيطريون التابعون للبلدية في دبي جيدون، وأطباء بيوت الكلاب في عجمان يقدمون رعاية عالية الجودة بنصف التكلفة".