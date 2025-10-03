فواتير بيطرية مرتفعة تُعيق تبني الحيوانات الأليفة وتثقل كاهل العائلات في الإمارات

من التطعيمات الروتينية إلى مضادات الهيستامين البسيطة، يقول أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الإمارات إنهم يدفعون مبالغ طائلة مقابل الرعاية البيطرية الأساسية. وصرح بعض السكان لصحيفة "خليج تايمز" بأن التكاليف الباهظة والفحوصات غير الضرورية تُثني الناس عن تبني الحيوانات أو رعايتها، بينما يُجبر آخرون على البحث عن بدائل أرخص في إمارات أخرى.
قال "في سي"، المقيم في دبي منذ فترة طويلة والذي عاش في الإمارات لأكثر من 48 عامًا، إن تجربته أصابته بالإحباط. وأضاف: "دفعتُ 170 درهمًا إماراتيًا ثمن قرصين من "زيرتك" في عيادة بيطرية بدبي. بينما يتوفر الدواء نفسه مقابل 15 درهمًا إماراتيًا لشريط من 10 أقراص في إمارة أخرى".
"يجب أن يكون لنا الحق في الحصول على وصفة طبية والحصول على الأدوية من الصيدليات، لكن معظم العيادات ترفض ذلك. يستغلون جهل أصحاب الحيوانات الأليفة ويثيرون خوفهم، بإجراء فحوصات ليست ضرورية دائمًا"، كما أضاف.
وقال "في سي"، الذي يمتلك حاليًا حيوانًا أليفًا ويرعى آخر، إنه يخصص حوالي 500 درهم شهريًا لرعاية الحيوانات، لكنه يواجه فواتير تصل إلى آلاف. وأضاف: "كلّفتني زيارة واحدة للطبيب البيطري لعلاج نزلة برد عادية 1700 درهم، ثم خُفّضت لاحقًا إلى 700 درهم. كما كلّفتنا عدوى بسيطة في مخلبها بضعة آلاف أخرى".
بالنسبة لـ"إيما برين"، التي تعيش في الإمارات منذ 22 عامًا وتمتلك أربعة حيوانات أليفة مُنقذة - كلبان وقطتان، بما في ذلك حيوانات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الفرق بين دبي وعجمان شاسع. تقول: "لو استعنتُ بأطباء بيطريين في دبي للتطعيمات وعلاج سعال الكلاب، لكلفني ذلك أكثر من 1000 درهم لكلبيّ. أما في عجمان، فتبلغ التكلفة 500 درهم لكليهما".
وقالت إيما إن تجربتها مع الأطباء البيطريين في دبي كانت متباينة. "بعضهم بالكاد يُقرّ بوجود الحيوان أو يُطمئنه. والبعض الآخر يُظهر تعاطفًا حقيقيًا؛ جلس أحد الأطباء البيطريين على الأرض لمدة نصف ساعة لبناء الثقة مع كلبي المُعاق. هذا هو نوع الرعاية التي أبحث عنها."
وأضافت أن ارتفاع النفقات العامة في دبي يُفسر جزئيًا ارتفاع التكاليف، ولكن تتوفر خيارات بأسعار معقولة. "الأطباء البيطريون التابعون للبلدية في دبي جيدون، وأطباء بيوت الكلاب في عجمان يقدمون رعاية عالية الجودة بنصف التكلفة".
قالت راشيل، وهي مقيمة أخرى في دبي، ولديها كلبان وكانت تملك سابقًا ثلاثة كلاب وحصانًا، إن خبرتها العائلية في مجال الرعاية البيطرية ساعدتها على رصد ارتفاع التكاليف بشكل غير مبرر. وأضافت: "العديد من الأدوية التي يبيعها الأطباء البيطريون هنا هي في الواقع أدوية بشرية، مثل مسكنات الألم أو أدوية حماية المعدة، لكن سعرها أعلى بكثير في العيادة". وتابعت: "وينطبق الأمر نفسه على الطعام. غالبًا ما يروج الأطباء البيطريون لعلامات تجارية محددة، ولكن في متاجر الحيوانات الأليفة أو عبر الإنترنت، يمكنك العثور على المنتج نفسه بسعر أقل بنسبة 30 إلى 50%".
أضافت راشيل أن التجارب ليست كلها سلبية. "اقترح طبيب بيطري بقاء كلبي في العيادة للمراقبة، لكنني رفضت. أعرف مدى توتر الحيوانات في الأقفاص، ولأنني كنت في المنزل طوال اليوم، تمكنت من مراقبته بشكل أفضل. في النهاية، استخدمت الأدوية المتوفرة لديّ وخيارًا غذائيًا أرخص. على المالكين طرح الأسئلة وعدم التردد في الرفض."
مع ذلك، يقول الأطباء البيطريون إن الوضع أكثر تعقيدًا. أقرّ الدكتور عمران مصطفى، وهو طبيب بيطري مقيم في دبي، بأن التكاليف في الإمارة أعلى منها في المدن الصغيرة، لكنه أشار إلى وجود أسباب وراء هذا الاختلاف.
أوضح قائلاً: "إدارة عيادة هنا تتطلب إيجارًا مرتفعًا ومعدات متطورة وكوادر طبية مدربة، مما يزيد من تكلفة الرعاية. في كثير من الحالات، لا تهدف الفحوصات إلى زيادة الأسعار، بل إلى استبعاد الحالات الخطيرة التي قد لا تكون واضحة في البداية".
اتفق على أن التواصل الواضح قد يكون مفيدًا. "ينبغي أن يشعر مالكو الحيوانات الأليفة بالراحة عند سؤالهم عن سبب ضرورة إجراء الفحص وما هي البدائل المتاحة. الشفافية تبني الثقة. كما أن التأمين والرعاية الوقائية يقللان من خطر الفواتير الكبيرة لاحقًا."
وفيما يتعلق بمسألة التنظيم، أضاف الدكتور عمران: "قد تبدو حدود الأسعار جذابة، لكنها قد تحد من الاستثمار في المعدات أو الكوادر المتخصصة. ومن شأن وضع إرشادات بشأن الوصفات الطبية وزيادة الوعي بالخيارات المتاحة أن يكون خطوةً أكثر توازناً إلى الأمام".
واتفق جميع مالكي الحيوانات الأليفة الثلاثة على أنه على الرغم من أن العديد من الأطباء البيطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالمهارة والتفاني، إلا أن الافتقار إلى التنظيم فيما يتعلق بالأسعار والوصفات الطبية يجعل الأسر عرضة للخطر.
قال في سي: "معظم مالكي الحيوانات الأليفة عاطفيون للغاية ويفعلون أي شيء من أجل حيواناتهم، لكن هذا لا يعني تكاليف غير مُحكمة. يجب أن تكون هناك قواعد واضحة، وشفافية في تسعير الأدوية، وحق أصحابها في صرف الوصفات الطبية من مصادر أخرى".
أعربت إيما عن هذا الرأي، قائلةً إن جمعيات رعاية الحيوانات الأليفة والشبكات المجتمعية تساعد أصحابها على تبادل المعرفة وتجنب النفقات غير الضرورية. وأضافت: "اغتنم عروض التطعيم، وحافظ على صحة حيواناتك، ولا تتردد في البحث عن أطباء بيطريين يهتمون بصحتهم".
كانت نصيحة راشيل أكثر صراحةً: "ابحث جيدًا. الأطباء البيطريون هنا ممتازون، لكنهم قد يرفعون التكاليف أيضًا. على المالكين أن يتذكروا أن لديهم خيارًا."
