فن التراث.. الهوية الإماراتية تتألق في "أسبوع دبي للتصميم"

أما حصة الكندي، فقدمت مصباحها المعلّق المُسمى "لمّة"، وهو مستوحى من لهجة الإمارات التي تعني اجتماع العائلة وقصصها المليئة بالحب والود، وقالت الكندي: "في أحد الأيام كانت عمتي تخبرني قصة عن طفولتها وهي تلعب في الشندغة عند الخور، فأخذت الشيلة وقامت بتغميسها في ماء الخور. وفي تلك اللحظة التي كانت تسرد لي قصتها، تخيلت لحظة تسرب الماء من الشيلة، وجمدت تلك اللحظة في ذهني، ومن هنا استلهمت فكرة المصباح". وبما أن القصة بدأت من الشندغة، فقد اختارت الكندي خشب وأغصان النخيل كمادة رئيسية لتسرد حكاية "لمّة"، كما ضمنت في التصميم شكل الخور المميز. وأكدت: "أحب أخذ قصص عائلتي التراثية، لأعكسها للعالم عن طريق التصميم، فأنا أحب إحياء تراثنا الإماراتي خارج منازلنا".