فندق إماراتي يحوّل الهواء إلى مياه نقية : نقلة نوعية في الاستدامة

يقوم أحد الفنادق في دولة الإمارات بعمل استثنائي ومستدام، حيث ينتج مياه الشرب الخاصة به مباشرة من الهواء.

هذا الفندق لا يعتمد على مياه البحر أو شبكة المياه البلدية أو مصادر المياه الجوفية. بدلاً من ذلك، يقوم بجمع الرطوبة من الغلاف الجوي ويحوّلها إلى مياه نقية وغنية بالمعادن تُقدَّم يوميًا مجانًا للنزلاء.

هذا النظام، المعروف باسم مصنع "تحويل الهواء إلى ماء"، مكن فندق "باهي عجمان بالاس" من التخلص تمامًا من استخدام عبوات المياه البلاستيكية داخل منشآته. ووفقًا لإدارة الفندق، تم التخلص من مئات الكيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في الأشهر الأخيرة.

يقول افتخار حمداني، المدير العام لمنطقة فندق باهي بالاس عجمان:

"هذه المياه لا تأتي من البحر أو الأرض أو أي شبكة مياه؛ إنها تأتي مباشرة من الهواء. نحن نستغل الرطوبة الموجودة في الجو، ونمررها عبر طبقات من الفلاتر وعمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ثم نعبئها في زجاجات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام. والنتيجة هي مياه نظيفة وصالحة للشرب وذات طعم رائع، ولا تؤذي الكوكب."

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