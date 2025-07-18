فندق إماراتي يحوّل الهواء إلى مياه نقية : نقلة نوعية في الاستدامة

يقوم أحد الفنادق في دولة الإمارات بعمل استثنائي ومستدام، حيث ينتج مياه الشرب الخاصة به مباشرة من الهواء.
هذا الفندق لا يعتمد على مياه البحر أو شبكة المياه البلدية أو مصادر المياه الجوفية. بدلاً من ذلك، يقوم بجمع الرطوبة من الغلاف الجوي ويحوّلها إلى مياه نقية وغنية بالمعادن تُقدَّم يوميًا مجانًا للنزلاء.
هذا النظام، المعروف باسم مصنع "تحويل الهواء إلى ماء"، مكن فندق "باهي عجمان بالاس" من التخلص تمامًا من استخدام عبوات المياه البلاستيكية داخل منشآته. ووفقًا لإدارة الفندق، تم التخلص من مئات الكيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في الأشهر الأخيرة.
يقول افتخار حمداني، المدير العام لمنطقة فندق باهي بالاس عجمان:
"هذه المياه لا تأتي من البحر أو الأرض أو أي شبكة مياه؛ إنها تأتي مباشرة من الهواء. نحن نستغل الرطوبة الموجودة في الجو، ونمررها عبر طبقات من الفلاتر وعمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ثم نعبئها في زجاجات زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام. والنتيجة هي مياه نظيفة وصالحة للشرب وذات طعم رائع، ولا تؤذي الكوكب."
تبدأ العملية بجذب الآلة للهواء الرطب من البيئة المحيطة. ثم يُبرّد الهواء حتى تتكثف الرطوبة فيه لتتحول إلى قطرات ماء، تمامًا كما تتكون قطرات الماء على زجاجة باردة خارجة من الثلاجة. بعد ذلك يتم جمع هذه القطرات وتمريرها عبر مراحل متعددة من الفلترة والتنقية، تشمل الضوء البنفسجي (UV) والإثراء بالمعادن.
ثم تعبأ المياه المنقاة في زجاجات زجاجية معقمة يتم تعقيمها بالبخار والماء عند 85 درجة مئوية، باستخدام نظام تعبئة صحي ويتم ختمها بتواريخ صلاحية تصل إلى ثلاثة أشهر. تتم مراقبة النظام بالكامل من قِبل إدارة الفندق والشركة المصنعة للنظام، كما تُختبر المياه بشكل منتظم وتحصل على موافقة الجهات الصحية الحكومية.
يقول حمداني:
"هي ليست فقط صديقة للبيئة، بل آمنة ومنعشة أيضًا. نوعية المياه عالية ومصدّقة، وقد أحبها الضيوف فعلاً".
بدأ الفندق باستخدام نظام "الماء من الهواء" في يناير من هذا العام، وينتج حاليًا 1000 لتر من مياه الشرب يوميًا. وفي الأيام العادية، يكفي إنتاج 700 لتر لتلبية الطلب، بينما يُرفع الإنتاج إلى 1000 لتر خلال الحفلات الكبرى أو الفعاليات الكبيرة.
وقبل تركيب النظام، كان الفندق يستخدم أكثر من 700 عبوة مياه بلاستيكية يوميًا. ومع التحول إلى الزجاجات الزجاجية والإنتاج المحلي للمياه، تمكن الفندق من إحداث فارق حقيقي في تقليل استخدام البلاستيك.
ويقول حمداني:
"آلاف الزجاجات كانت تُرمى في القمامة كل شهر. وهذا أمر غير جيد للبيئة. من خلال التخلص من استخدام البلاستيك، اتخذنا خطوة كبيرة نحو الضيافة المسؤولة."
يضيف حمداني:
"شغفي هو الاستدامة. لكن بالنسبة لي، الأمر أكبر من مجرد شغف، إنها مسؤولية. الفنادق لها دور في حماية البيئة، وهذا مثال واضح على كيفية الإسهام في ذلك."
ويقول إن الاستثمار في هذا النظام كان مجديًا ماليًا أيضًا، إذ يتوقع الفندق استرداد تكلفة النظام خلال أقل من عامين. ومع عدم الحاجة لشراء عبوات مياه وعدم وجود نفقات تخزين أو تخلص من البلاستيك، فإن التوفير على المدى الطويل كبير للغاية.
ويؤكد:
"هذا النظام مجدٍ تجاريًا أيضًا."
لقد أبدى الضيوف إعجابهم ليس بطعم المياه فحسب، بل كذلك بقصة إنتاجها. كثيرون أبدوا اهتمامًا بمعرفة كيفية عمل النظام، وتفاعلوا مع طاقم التدبير الفندقي لطرح الأسئلة.
يقول حمداني:
"يفاجَأ الناس عندما يعلمون أن المياه جاءت من الهواء. يطرحون الأسئلة ويبدون فضولاً، وهذا أمر رائع لأنه يفتح باب الحوار حول الاستدامة ويجعل الناس يفكرون."
لقد حقق المشروع نجاحًا للفندق وأثبت كيف يمكن أن تسير الابتكار والمسؤولية البيئية جنبًا إلى جنب.
يختم حمداني:
"نحن نعيش في مكان الرطوبة متوفرة فيه في الهواء أغلب أيام السنة. فلم لا نستغل ذلك لإنتاج مياه شرب نظيفة ونقلل من أثرنا البيئي؟".