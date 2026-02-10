فنادق رأس الخيمة.. طلب يفوق التوقعات وفرص لا تعوض

يقول قادة الضيافة في رأس الخيمة إن قطاع الفنادق في الإمارة يدخل مرحلة نمو حرجة، مع توقع أن يتجاوز الطلب العرض في السنوات التي تسبق عامي 2027 و 2028، مما يخلق ما يصفه المسؤولون التنفيذيون في الصناعة بأنه “نافذة فرص” رئيسية للمشغلين الحاليين.
خلال النسخة الثامنة من نبض الاستثمار في رأس الخيمة، ناقشت تاتيانا فيلر، النائب الأول للرئيس في مرجان للضيافة، وإيفان هارينغتون، المدير العام لمجموعة منتجعات بولمان جزيرة المرجان ومنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، كيف من المتوقع أن تعيد التطورات السياحية الكبرى الجارية حالياً تشكيل السوق خلال السنوات القادمة.
قالت فيلر إنه بينما تم الإعلان عن العديد من مشاريع الفنادق الكبيرة في السنوات الأخيرة، لا يزال الكثير منها في مراحل التطوير المبكرة. ومع جداول زمنية نموذجية لبناء الفنادق تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، أشارت إلى أن العرض الجديد من غير المرجح أن يواكب الطلب المتزايد على المدى القريب.
قالت: “هذا يشير بوضوح إلى نافذة فرص ضخمة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات للمشغلين واللاعبين الحاليين في السوق،” مضيفة أن المشاريع التي أطلقت في عامي 2024 و 2025 بدأت للتو في التطوير، ومن غير المتوقع أن يبدأ تشغيل العديد منها حتى وقت لاحق من هذا العقد.
تعزز هذه التوقعات بيانات السوق. وفقاً لتقرير صادر عن ستيرلنغ للاستشارات الفندقية، من المتوقع أن يتجاوز طلب الزوار في رأس الخيمة الغرف الفندقية المتاحة بحوالي 1300 مفتاح بحلول عام 2030. ويشير التقرير إلى أن فجوة العرض ستبدأ في الظهور اعتباراً من عام 2027 فصاعداً، مما يخلق نافذة استثمارية رئيسية للمطورين الذين يطلقون مشاريع فندقية بين عامي 2026 و 2029.
من المتوقع أن تدعم ظروف السوق القوية الأداء المتين للفنادق القائمة، مع فتح فرص أيضاً لأشكال الإقامة البديلة، بما في ذلك الشقق الفندقية، والإيجارات قصيرة الأجل، والمساكن ذات العلامات التجارية، لتلبية أحجام الزوار المتزايدة.
ركز النقاش أيضاً على كيفية استعداد المشغلين للمرحلة التالية من النمو. قال هارينغتون إن نهجه كان الاستعداد مبكراً للتحولات المتوقعة في التركيبة السكانية للضيوف وديناميكيات السوق.
قال: “لقد اتخذنا قراراً واعياً بالتوجه نحو التكامل لا التنافس،” مشيراً إلى التأثير المتوقع لمنتجع وين جزيرة المرجان، والذي من المتوقع أن يرفع بشكل كبير من مكانة الإمارة الدولية.
بدلاً من التنافس مباشرة مع مناطق الجذب واسعة النطاق، أوضح هارينغتون أن الفنادق القائمة تركز على وضع نفسها كمراكز لأسلوب الحياة والتجارب، حيث يتناول الضيوف الطعام ويتواصلون ويتعافون ويطيلون إقامتهم حول التطورات الرئيسية.
وأضاف أن الجاهزية التشغيلية ستكون حاسمة. “وهذا يعني صقل هويتنا، والاستثمار في عمق الخدمة الآن، وتطوير التجارب، وضمان جاهزية فرقنا لاستقبال ضيوف أكثر تطوراً على مستوى عالمي. إما أن تستعد لما هو قادم، أو لا تستعد.”
ومع ذلك، فإن أحد التحديات المتزايدة في القطاع هو جذب واستبقاء المواهب الفندقية العليا، حيث أصبحت رأس الخيمة تنافسية بشكل متزايد على الساحة العالمية.
ولمعالجة هذه المشكلة، قالت فيلر إن الاحتفاظ بالمواهب لا يمكن أن تحله الفنادق والمشغلون وحدهم. وسلطت الضوء على أهمية الاستثمارات الأوسع لتعزيز قابلية العيش الشاملة في الإمارة، مشيرة إلى جهود التخطيط الرئيسية الجارية التي تركز على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية للنقل وفرص العمل.
وبعيداً عن تطوير الفنادق، أشارت فيلر إلى أن نمو السياحة يدفع الطلب عبر مجموعة واسعة من الصناعات الداعمة، مما يخلق فرصاً للمستثمرين مع حواجز دخول أقل بكثير. وتشمل هذه الصناعات المغاسل والمخابز ووكالات التوظيف ومرافق التخزين البارد ومقدمي الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، وكلها تتوسع جنباً إلى جنب مع خط أنابيب الفنادق في الإمارة.
وقالت: “هذه الشركات تنمو الآن ولا تزال تمثل فرصة قوية جداً،” مشيرة إلى أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب رأسمالاً أقل بكثير من تطوير الفنادق، والذي يمكن أن يتراوح من 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.
كما تم تسليط الضوء على التطوير السكني كمنطقة فرص مستمرة، خاصة مع طرح خطط رئيسية جديدة. وقالت فيلر إن هذه المشاريع توسع خيارات الاستثمار في سوق العقارات بينما تدعم أيضاً احتياجات القوى العاملة المتنامية.
تظل البنية التحتية الاجتماعية أولوية، مع استمرار الطلب على المدارس والعيادات والمرافق الأخرى التي تركز على التعليم والأسرة. ومن المتوقع أيضاً أن يظل الطلب على المساحات المكتبية، وخاصة التنسيقات المرنة وغير التقليدية، مرتفعاً مع استمرار نضوج النظام البيئي للأعمال في رأس الخيمة.
ويتردد صدى التركيز على قابلية العيش في تقرير ستيرلنغ، الذي يحدد استثمارات جودة الحياة كمحرك رئيسي للطلب المستدام على الضيافة وعاملاً حاسماً في جذب المواهب والاحتفاظ بها. كما يدعم الاستثمار المستمر في الرعاية الصحية والتعليم ومراكز التوظيف وربط النقل نمو السكان، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان الإمارة إلى حوالي 650 ألف نسمة بحلول عام 2030 وحوالي 730 ألف نسمة بحلول عام 2034.
يقول أصحاب المصلحة في الصناعة إن هذه التطورات مجتمعة ستلعب دوراً مركزياً في تعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل لرأس الخيمة، ليس فقط كوجهة سياحية ولكن أيضاً كمكان يمكن لمتخصصي الضيافة الكبار العيش والعمل فيه بشكل مستدام.