فنادق رأس الخيمة.. طلب يفوق التوقعات وفرص لا تعوض

يقول قادة الضيافة في رأس الخيمة إن قطاع الفنادق في الإمارة يدخل مرحلة نمو حرجة، مع توقع أن يتجاوز الطلب العرض في السنوات التي تسبق عامي 2027 و 2028، مما يخلق ما يصفه المسؤولون التنفيذيون في الصناعة بأنه “نافذة فرص” رئيسية للمشغلين الحاليين.

خلال النسخة الثامنة من نبض الاستثمار في رأس الخيمة، ناقشت تاتيانا فيلر، النائب الأول للرئيس في مرجان للضيافة، وإيفان هارينغتون، المدير العام لمجموعة منتجعات بولمان جزيرة المرجان ومنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، كيف من المتوقع أن تعيد التطورات السياحية الكبرى الجارية حالياً تشكيل السوق خلال السنوات القادمة.

قالت فيلر إنه بينما تم الإعلان عن العديد من مشاريع الفنادق الكبيرة في السنوات الأخيرة، لا يزال الكثير منها في مراحل التطوير المبكرة. ومع جداول زمنية نموذجية لبناء الفنادق تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، أشارت إلى أن العرض الجديد من غير المرجح أن يواكب الطلب المتزايد على المدى القريب.