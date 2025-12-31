فنادق دبي "كاملة العدد" في ليلة رأس السنة 2025

وصرح يان هاناك، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات وعمان والبحرين وقطر ومصر والعراق، لصحيفة "خليج تايمز": "نتوقع أن تكون جميع الفنادق ممتلئة في ليلة رأس السنة. تقليدياً، تعد هذه الفترة هي الأكثر ازدحاماً في السنة، وبالحكم على وتيرة الحجوزات، التي تتقدم بشكل جيد عن العام الماضي، فلن يختلف عام 2025 عن ذلك". وأضاف: "بطبيعة الحال، مع ارتفاع الطلب والأسعار، تكون توقعات الضيوف عالية، لكن فرقنا ذات الخبرة الواسعة مستعدة لتقديم أفضل تجربة ممكنة".