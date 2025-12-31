فنادق دبي "كاملة العدد" في ليلة رأس السنة 2025

بينما تستعد دبي لاستقبال عام 2025 الليلة، تعمل الفنادق في جميع أنحاء المدينة بكامل طاقتها الاستيعابية أو قريبة منها، حيث تم بيع الغرف التي توفر إطلالات مباشرة على ألعاب نارية ليلة رأس السنة بالكامل تقريبًا منذ أسابيع. ويقول أصحاب الفنادق إن الطلب هذا العام كان أقوى من العام الماضي، مدفوعاً بالتخطيط المبكر، ومحدودية العرض، وسعي الضيوف لتجنب الازدحام المروري والأماكن العامة المكتظة.
وصرح يان هاناك، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات وعمان والبحرين وقطر ومصر والعراق، لصحيفة "خليج تايمز": "نتوقع أن تكون جميع الفنادق ممتلئة في ليلة رأس السنة. تقليدياً، تعد هذه الفترة هي الأكثر ازدحاماً في السنة، وبالحكم على وتيرة الحجوزات، التي تتقدم بشكل جيد عن العام الماضي، فلن يختلف عام 2025 عن ذلك". وأضاف: "بطبيعة الحال، مع ارتفاع الطلب والأسعار، تكون توقعات الضيوف عالية، لكن فرقنا ذات الخبرة الواسعة مستعدة لتقديم أفضل تجربة ممكنة".
غرف بإطلالة على الألعاب النارية بـ 1200 درهم
في فندق راديسون بلو دبي خور ديرة، بيعت معظم فئات الغرف المطلة على الألعاب النارية بالفعل، مع تبقي جناحين فقط. وقالت سونا راوال، مديرة المبيعات والتسويق، إن الطلب ارتفع قليلاً مقارنة بالعام الماضي، حيث اختار المزيد من الضيوف الاحتفال من داخل الفنادق.
وقالت: "أظهر الاهتمام بالغرف المطلة على الألعاب النارية زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي"، وأرجعت هذا التوجه إلى تزايد الازدحام المروري والتكاليف المرتفعة المرتبطة بحضور الفعاليات الخارجية. وأضافت: "يبلغ متوسط السعر الليلة للغرف المطلة على الألعاب النارية خلال فترة رأس السنة حوالي 1200 درهم".
وسط مدينة دبي يشهد حجوزات مبكرة قوية
تُسجل الفنادق في "داون تاون دبي" أنماطاً مماثلة؛ حيث قال توماس كوريان، المدير العام لفنادق "ليفا" (LEVA Hotels)، إن الغرف ذات الإطلالات المباشرة أو الجزئية على برج خليفة قد حُجزت بالكامل قبل شهر تقريباً، وهو ما يماثل الجدول الزمني للعام الماضي.
وقال كوريان: "كان الإعلان عن احتفالات تستمر لـ 8 أيام في منطقة وسط المدينة وما حولها محركاً رئيسياً، إلى جانب زيادة الوعي بدبي كوجهة عالمية لرأس السنة". وأضاف أن معظم الضيوف قاموا بالحجز قبل شهر ونصف إلى شهرين، وخاصة العائلات والزوار الدوليين الباحثين عن القرب من الاحتفالات.
الأسعار ترتفع مع تراجع التوفر
يظهر اتجاه مماثل في منطقة ديرة، حيث تم حجز جميع الغرف المطلة على الألعاب النارية بالكامل في مجموعة فنادق "واجهة ديرة المائية" (Deira Waterfront Cluster)، التي تديرها شركة "فالور هوسبيتاليتي بارتنرز". ووفقاً لروي راجديب، مدير الإيرادات للمجموعة، فقد بيعت هذه الفئات قبل شهر تقريباً من العام الماضي.
وقال: "الطلب على الغرف المطلة على الألعاب النارية أعلى مقارنة بالعام الماضي"، مشيراً إلى محدودية الغرف المتاحة والطلب القوي على الوجهة. كما ارتفعت الأسعار أيضاً، حيث زاد متوسط الأسعار اليومية بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15 في المائة على أساس سنوي.
الحجوزات مسبقة الدفع تحد من الإلغاءات اللحظة الأخيرة
في جميع أنحاء السوق، شددت الفنادق سياسات الإلغاء، حيث أصبحت معظم حجوزات ليلة رأس السنة مدفوعة مسبقاً بالكامل. وأشار هاناك إلى أنه بينما يتم توفير المرونة حيثما أمكن، إلا أن الضمانات الصارمة ضرورية خلال فترات الذروة. وقال: "عادةً ما يتم حجز ليلة رأس السنة قبل وقت طويل، ولا يترك الكثير من الضيوف حجوزاتهم للحظة الأخيرة".
ومع تعزيز مستويات التوظيف واستعداد الموردين لعمليات الذروة، يقول أصحاب الفنادق إنهم مستعدون لواحدة من أكثر الليالي انتظاراً في العام. ومع بدء العد التنازلي، تستعد فنادق دبي لاستضافة آلاف الضيوف الذين اختاروا الراحة والملاءمة والإطلالات الأمامية للترحيب بعام 2025.