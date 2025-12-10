فنادق دبي تسرع الإجراءات: الوصول للغرفة في دقائق

قال: "سيستفيد العملاء بشكل كبير من النظام من خلال تقديم تجربة وصول أسرع وأكثر سلاسة ورقمية بالكامل، مما يلغي الطوابير والأوراق والانتظار في الاستقبال." وأضاف: "إنه يبسط الوصول، ويقلل من عبء العمل على مكتب الاستقبال، ويوفر تجربة ضيف أسرع وأكثر سلاسة. من خلال السماح للمسافرين بإكمال تسجيل الدخول عن بُعد وتمكين الضيوف المتكررين من التحقق الفوري عبر البيومتري، يمكن للفنادق تحسين كفاءة الخدمة، ورفع مستوى رضا الضيوف، وإعادة توجيه الموظفين نحو تفاعلات أكثر تخصيصًا."