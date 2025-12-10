فنادق دبي تسرع الإجراءات: الوصول للغرفة في دقائق

من المتوقع أن تصبح تسجيلات الدخول الفندقية في دبي أسرع وأكثر سلاسة مع نظام بدون تلامس لمرة واحدة على مستوى المدينة. وفقًا لخبراء صناعة الضيافة، فإن التكنولوجيا ستزيل أحد أكثر الجوانب "استنزافًا" للسياحة بالنسبة للسياح.
قالت جوليا شامني، المدير العام لمجموعة نوفوتيل وأداجيو بريميوم دبي البرشاء: "إن الموافقة على تسجيل الدخول البيومتري الرقمي (في الفنادق) هو أكثر من مجرد تحديث تكنولوجي؛ إنه إعادة تعريف لرحلة الضيف في دبي." وأضافت: "بالنسبة للضيوف، هذا يلغي الجزء الأكثر استنزافًا للطاقة من السفر: الطابور. يدخلون مباشرة إلى إقامتهم بأمان وكفاءة وبسيطرة كاملة."
حاليًا، معظم الفنادق لديها نظام حيث يجب على الضيوف التوجه إلى مكتب الاستقبال، تسليم وثائقهم، والانتظار حتى يكمل الموظفون الإجراءات قبل أن يتمكنوا من التوجه إلى غرفهم. مع النظام الجديد، لم يعد الضيوف بحاجة إلى الانتظار لإكمال الإجراءات الرسمية.
يوم الثلاثاء، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لدبي، تنفيذ تقنية تسجيل الدخول بدون تلامس في الإمارة.
وفقًا لمحمد رشاد، مدير فندق جراند ميلينيوم دبي، فإن هذه الخطوة ستقلل من عبء العمل على الموظفين.
قال: "سيستفيد العملاء بشكل كبير من النظام من خلال تقديم تجربة وصول أسرع وأكثر سلاسة ورقمية بالكامل، مما يلغي الطوابير والأوراق والانتظار في الاستقبال." وأضاف: "إنه يبسط الوصول، ويقلل من عبء العمل على مكتب الاستقبال، ويوفر تجربة ضيف أسرع وأكثر سلاسة. من خلال السماح للمسافرين بإكمال تسجيل الدخول عن بُعد وتمكين الضيوف المتكررين من التحقق الفوري عبر البيومتري، يمكن للفنادق تحسين كفاءة الخدمة، ورفع مستوى رضا الضيوف، وإعادة توجيه الموظفين نحو تفاعلات أكثر تخصيصًا."
جوليا أكدت هذا. قالت: “عندما تصبح الإجراءات الرسمية للوصول مؤتمتة وآمنة، تحصل الفنادق أخيرًا على الحرية لإعادة تخصيص التفاعل البشري إلى حيث يهم أكثر: تخصيص الإقامات، رفع مستوى الخدمة، وحل احتياجات الضيوف الحقيقية.” وأضافت: “إنه يفتح إيقاعًا تشغيليًا جديدًا تمامًا. يمكن لفريق الاستقبال التركيز على التفاعلات ذات المعنى بدلاً من المهام الإدارية؛ ينخفض الازدحام في أوقات الذروة بشكل كبير؛ ونحصل على فهم أكثر دقة وفي الوقت الحقيقي لتدفق الضيوف.”
شرح المسؤولون كيف سيعمل نظام تسجيل الدخول الرقمي للفنادق:
تحميل المستندات: يجب على الضيوف تحميل مستندات التعريف الأساسية من هواتفهم في التطبيق. كما يحتاجون إلى تقديم بيانات بيومترية، مثل بيانات التعرف على الوجه. هذه المعلومات تحتاج إلى التحميل مرة واحدة فقط.
التسجيل الرقمي: يمكن للضيوف إتمام جميع خطوات تسجيل الدخول قبل وصولهم إلى الفندق.
الوصول: عند وصول الضيوف، يمكنهم الذهاب مباشرة إلى غرفهم في الفنادق المشاركة دون التوقف عند مكتب تسجيل الدخول.
التخزين الآمن: يتم الاحتفاظ بالبيانات المحملة بأمان وتبقى صالحة حتى انتهاء صلاحية هوية الضيف.
الإقامات المستقبلية: للزيارات المستقبلية، يحتاج الضيوف فقط إلى فحص سريع، مثل التعرف على الوجه، ولا يتعين عليهم تحميل المستندات مرة أخرى إلا إذا انتهت صلاحية هويتهم.
النظام قيد الاستخدام بالفعل في الفنادق ومنازل العطلات في جميع أنحاء دبي ويمكن إضافته إلى تطبيقات أو مواقع الفنادق الحالية. سيتم استخدامه قريبًا لخدمات السياحة الأخرى أيضًا. في المستقبل، يمكن استخدامه لتأجير السيارات والخدمات الأخرى التي تحتاج إلى فحوصات الهوية.
