الإمارات

فلكيون إماراتيون يوثقون الشمس في ذروة نشاطها

تم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب شمسي متخصص من مرصد أبو ظبي
الصورة: مركز علم الفلك/X

الصورة: مركز علم الفلك/X

تاريخ النشر

قام علماء فلك من دولة الإمارات العربية المتحدة بتصوير نشاط شمسي متزايد عند الظهيرة يوم 31 أغسطس من مرصد في أبو ظبي.

يمكن رؤية شويكات شمسية صغيرة على حافة الشمس. هذه الشويكات عبارة عن هياكل رقيقة من الغاز تنبعث من الشمس على شكل نفاثات، ويمكن أن تمتد لآلاف الكيلومترات في الفضاء.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، حيث كشفت عن العديد من البقع الشمسية على شكل بقع سوداء داكنة، إلى جانب بعض الخيوط الشمسية الداكنة على سطح الشمس.

تظهر الصورة التي التقطها تلسكوب خاص في مرصد الخاتم الفلكي طبقة الكروموسفير للشمس، وهي الطبقة الواقعة فوق طبقة الفوتوسفير والتي نراها بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات العادية.

كيف ساعدت تلسكوبات الإمارات العربية المتحدة في التقاط صورة مذهلة للسحابة التي تولد فيها النجوم الجديدة الإمارات العربية المتحدة: خسوف قمري نادر يستمر 5 ساعات في سبتمبر المقبل؛ كيف يمكن للسكان مشاهدة القمر الدموي
Abu Dhabi

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com