فلكيون إماراتيون يوثقون الشمس في ذروة نشاطها

قام علماء فلك من دولة الإمارات العربية المتحدة بتصوير نشاط شمسي متزايد عند الظهيرة يوم 31 أغسطس من مرصد في أبو ظبي.
يمكن رؤية شويكات شمسية صغيرة على حافة الشمس. هذه الشويكات عبارة عن هياكل رقيقة من الغاز تنبعث من الشمس على شكل نفاثات، ويمكن أن تمتد لآلاف الكيلومترات في الفضاء.
تم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، حيث كشفت عن العديد من البقع الشمسية على شكل بقع سوداء داكنة، إلى جانب بعض الخيوط الشمسية الداكنة على سطح الشمس.
تظهر الصورة التي التقطها تلسكوب خاص في مرصد الخاتم الفلكي طبقة الكروموسفير للشمس، وهي الطبقة الواقعة فوق طبقة الفوتوسفير والتي نراها بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات العادية.