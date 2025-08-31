فلكيون إماراتيون يوثقون الشمس في ذروة نشاطها

تم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، حيث كشفت عن العديد من البقع الشمسية على شكل بقع سوداء داكنة، إلى جانب بعض الخيوط الشمسية الداكنة على سطح الشمس.