فلسطين ضيف شرف"الشارقة السينمائي للأطفال والشباب"

ويشارك في المهرجان هذا العام 100 فيلم من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك زيمبابوي التي تشارك لأول مرة، ومن الدول المشاركة الأخرى عُمان ومصر وفرنسا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وفلسطين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا. وستشهد منصة "السجادة الخضراء" للمهرجان عرض ثلاثة أفلام لأول مرة في الشرق الأوسط، وهي: "عماكور" وهو فيلم كويتي من إخراج أحمد الخضري وبطولة خالد أمين وسماح حسين، و"المعلم" من إخراج فرح نابلسي، و"ديبلودوكوس" وهو فيلم مغامرات من إنتاج مشترك بين سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا.