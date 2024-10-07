فلسطين ضيف شرف"الشارقة السينمائي للأطفال والشباب"
انطلقت، الأحد، فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته الحادية عشرة، باختيار فلسطين ضيف شرف.
وقال منظمو المهرجان: "إن الاحتفال يكرم التراث الغني لفلسطين ومساهماتها السينمائية وتأثيرها الثقافي في السينما العربية".
ويستمر الحدث حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول، ويتضمن مجموعة مختارة من الأفلام الفلسطينية التي تقدم نظرة متعمقة إلى "المجتمع والثقافة الفلسطينية وتاريخ السينما الفلسطينية".
وأضاف المنظمون أن "هذه الأعمال تسلط الضوء على تطور صناعة الأفلام الفلسطينية التي نالت شهرة عالمية، بما في ذلك ترشيحها لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي".
ويقام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،
وأشارت الشيخة جواهر إلى أن المهرجان هو احتفال بالتميز السينمائي في الشارقة المدينة المكرسة لدعم الطفل وإعداده للمستقبل، مجسدة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأعربت عن فخرها باختيار فلسطين ضيف شرف المهرجان، مشيرة إلى أنها "لأول مرة تحل فلسطين ضيف شرف على مهرجاننا، فهي تقف أمامنا بتاريخها وجمالها وثقافتها وإنسانيتها وقضيتها العادلة، وتعرض هويتها العريقة وأصولها العربية".
وأضافت: "السينما الفلسطينية نجحت على الدوام في التقاط جوهر المكان والإنسان، وترك ذكريات لا تُنسى في قلوبنا. ومن خلال هذا المهرجان نحتفي بالإنجازات الرائعة للسينما الفلسطينية، التي أثرت السينما العربية والعالمية بأعمال خالدة".
وفي حفل الافتتاح، شاهد الحضور الفيلم الوثائقي الدرامي "أخبرهم ماذا حدث"، الذي يؤكد على أهمية الأسرة والمرونة من خلال صوت "حبيبة"، وهي طفلة من غزة.
وأوضح المخرج عمر وليد أن الفيلم مستوحى من الوضع الحالي في غزة، مؤكداً على الدور الحيوي للفن والسينما في توثيق الواقع. وأضاف: "لقد أثر هذا العام علينا جميعاً بشكل عميق، فالحياة لم تعد كما كانت، ودورنا كصناع أفلام هو استخدام قوتنا الناعمة لمشاركة أصواتنا مع العالم".
ويشارك في المهرجان هذا العام 100 فيلم من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك زيمبابوي التي تشارك لأول مرة، ومن الدول المشاركة الأخرى عُمان ومصر وفرنسا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وفلسطين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا. وستشهد منصة "السجادة الخضراء" للمهرجان عرض ثلاثة أفلام لأول مرة في الشرق الأوسط، وهي: "عماكور" وهو فيلم كويتي من إخراج أحمد الخضري وبطولة خالد أمين وسماح حسين، و"المعلم" من إخراج فرح نابلسي، و"ديبلودوكوس" وهو فيلم مغامرات من إنتاج مشترك بين سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا.