فلسطينيو الإمارات يحتفلون مع عائلاتهم في غزة بوقف إطلاق النار

كانت "إسلام م"، المقيمة في الشارقة، من بين العديد من المغتربين الفلسطينيين الذين حاولوا الاتصال بأحبائهم في القطاع المدمر لأول مرة منذ 15 شهرًا - ليس للتحقق من أنهم على قيد الحياة، ولكن لتهنئتهم. قالت: "في السابق، عندما اتصلت بهم، كنت أسمع الخوف والرعب في أصواتهم، لكن الآن استقبلت مكالمتي بالضحك والارتياح".