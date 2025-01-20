فلسطينيو الإمارات يحتفلون مع عائلاتهم في غزة بوقف إطلاق النار
"لم نعد نسمع أصوات القنابل. الهدوء يسود المكان الآن. لا نسمع سوى أصوات الاحتفالات في كل مكان والناس يعودون". كانت هذه أول كلمات سمعتها فلسطينية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة بمجرد أن تمكنت من الاتصال بأخيها في غزة.
للمرة الأولى منذ 15 شهراً، لم يستيقظ الفلسطينيون في غزة على أصوات الغارات الجوية أو الحاجة إلى الركض بحثاً عن ملجأ.
كانت "إسلام م"، المقيمة في الشارقة، من بين العديد من المغتربين الفلسطينيين الذين حاولوا الاتصال بأحبائهم في القطاع المدمر لأول مرة منذ 15 شهرًا - ليس للتحقق من أنهم على قيد الحياة، ولكن لتهنئتهم. قالت: "في السابق، عندما اتصلت بهم، كنت أسمع الخوف والرعب في أصواتهم، لكن الآن استقبلت مكالمتي بالضحك والارتياح".
بعد أشهر من القصف والقتل، كان الناس يحتفلون بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ونهاية الإبادة شبه الكاملة للأراضي الفلسطينية. وبينما كانوا يسيرون بين الأنقاض، كان النازحون المنهكون من الحرب يعودون إلى منازلهم أو ما تبقى منها.
65 فردا من العائلة رحلوا
وعلى الرغم من فقدانها 65 فردًا من أفراد عائلتها خلال الحرب، بما في ذلك والدتها ووالد زوجها، وتدمير منزلين، إلا أن إسلام ظلت متفائلة.
"بغض النظر عن مدى قلقي وخوفي من أن يبدأ الأمر مرة أخرى غدًا، فأنا سعيدة لسماع أن أخي مرتاح"، قالت. "حتى لو لم يمر الأمر بالمراحل الثلاث، على الأقل إذا مر يوم واحد دون أن يموت فلسطيني، فهذا فوز لنا".
وتم التوصل إلى الهدنة الأولية، التي استمرت 42 يوما، بوساطة قطرية وأمريكيتين ومصرية.
وفي حديثها عن الأشهر الماضية، قالت إسلام: "نأمل حقًا أن يستمر هذا الهدنة؛ على الأقل يحصلون على استراحة من الدمار". وكان القلق المستمر من فقدان أحد أفراد الأسرة يثقل كاهلها. وقالت: "كنت أستيقظ كل يوم خوفًا من أن أسمع خبر مقتل شخص ما".
الاحتفال بالافراج عن السجناء
وقال محمود، المقيم في الشارقة والذي لديه عائلة في غزة، إنه شعر بالتأثر الشديد عندما شاهد مقاطع فيديو للاحتفالات في الشوارع. وأضاف: "عائلتي كلها في الشوارع تهلل بحريتها الجديدة وتحتفل بإطلاق سراح الأسرى كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".
أفرجت إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن 90 فلسطينيا بعد أن سلمت حماس ثلاثة رهائن إسرائيليين، لتكتمل بذلك أول عملية تبادل بموجب الهدنة التي طال انتظارها.
"عندما اتصلت بعائلتي، قالوا إنهم لا يعرفون كيف نجوا من هذه الحرب وما زالوا على قيد الحياة. في ظل القصف المستمر ونقص الغذاء والدواء، لا يمكنهم تصديق أنهم نجوا".
على مدى 470 يومًا تقريبًا، رفضت عائلته الممتدة مغادرة غزة، وعزمت على البقاء على الرغم من الدمار الذي أحاط بهم. وقال محمود: "لقد نجوا، لكنهم لا يريدون التحدث عن المغادرة أو كيف سيعيشون غدًا؛ يريدون فقط الاحتفال بهذه الراحة". وأضاف: "لقد فقدوا كل شيء - منازلهم وممتلكاتهم - لكنهم ما زالوا يحملون الأمل".