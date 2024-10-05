فلسطينيو الإمارات و"ذنب الناجين" مع استمرار حرب غزة

وبحسب زخور، فإن الشعور بالذنب الناجم عن النجاة لا يصيب فقط أولئك الذين نجوا بأعجوبة من أحداث صادمة مثل الحروب أو الحوادث. بل قد يؤثر أيضاً على الأشخاص البعيدين كل البعد عن التأثير المباشر ولكنهم يشعرون بتعاطف قوي مع أولئك الذين يعانون، خاصة عندما يكون هناك ارتباط ثقافي أو عائلي عميق. وبالنسبة للعديد من الفلسطينيين في الإمارات العربية المتحدة، فإن التعرض المستمر للأخبار من الوطن يؤدي إلى تفاقم شعورهم بالذنب، مما يجعلهم يكافحون من أجل امتيازهم وعدم قدرتهم على المساعدة بطرق أكثر واقعية.