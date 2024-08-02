فلسطينيو الإمارات: متشبثون بالأمل لرؤية الأحباء أحياء

سامي سلمان، وهو مقيم آخر في دبي، شارك الألم الذي يشعر به العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج: قال لخليج تايمز : "أحاول التواصل معهم عبر الإنترنت. في بعض الأحيان أستطيع الوصول إليهم، وأحيانا لا أستطيع ذلك لأن الإنترنت مدعوم من قبل الألواح الشمسية التي لا تتوفر دائماً."