فلسطينيو الإمارات: متشبثون بالأمل لرؤية الأحباء أحياء
لقد مرت 300 يوم طويلة ومؤلمة منذ اندلاع الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر من العام الماضي. كانت الأشهر العشرة الماضية مليئة بالمشاعر والخوف والشكوك بالنسبة للمغتربين الفلسطينيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، حيث شاهدوا عائلاتهم تعاني من الصراع المستمر في وطنهم.
بالنسبة لريم، المقيمة في دبي، كانت الأشهر العشرة الماضية معركة شاقة. وفقدت شقيقتها منزلها وجميع ممتلكات أسرتها عندما دمرت الغارات الجوية منزلهم في غزة.
قالت ريم لصحيفة خليج تايمز : "تم بناء المنزل من مدخرات أختي وزوجها. ذهبها الذي أهدته لنا والدتنا الراحلة قبل وفاتها - مع كل ذكرياتهم، وملابسهم، وكل ما يمكن أن يخطر ببالك - قد اختفى."
والآن، أُجبرت شقيقة ريم وأطفالها السبعة – اثنان منهم متزوجان ولديهم أطفال – على العيش في الخيام.
وتوسلت ريم قائلة: "أريد فقط أن تبقى أختي وأطفالها على قيد الحياة." وأضافت: "بعد انتهاء هذه الحرب، أريد رؤيتهم شخصياً، وليس زيارة قبورهم."
أخبار الحرب في غزة أكبر من أن تتحملها ريم. "لم أتمكن من مشاهدة الأخبار. أخاف حتى من فتح الرسائل على هاتفي. أخشى أن أرى اسم أختي وأطفالها ضمن قائمة الشهداء."
لكن ريم عرفت أيضاً أنه يجب عليها أن تكون قوية من أجل أختها وعائلتها.
الموت سبق حفل زفاف
كما تأثرت سلمى، ابنة عم ريم، بشدة بالوضع في غزة. واضطر أبناء عمومة سلمى الثلاثة إلى الانتقال للعيش معاً بعد أن دمرت منازلهم.
وقالت سلمى: "لقد فقدت إحدى قريباتي ابنها البالغ من العمر 27 عاماً." مضيفة: "كانت أسوأ حالة وفاة في عائلتنا. كان حفل زفافه مقررا في 30 أكتوبر، لكنه توفي في 25 أكتوبر."
وعلى الرغم من المأساة، رفض أبناء العمومة الانفصال. وقالوا: "إذا تعرضنا للقصف، فسنموت جميعاً معاً؛ ولم نرغب في أن يبقى أحد بمفرده."
لا مدرسة ولا بيت ولا مصدر رزق
لقد أصبح الواقع اليومي لعائلتي ريم وسلمى في غزة قاتما بشكل لا يمكن تصوره. "لم يعد أطفالهم يذهبون إلى المدرسة، وقد دمرت منازلهم وسبل عيشهم. وقالت سلمى: "إنهم يريدون فقط البقاء على قيد الحياة وإبقاء أطفالهم على قيد الحياة، وهذا هو أصعب شيء يمرون به."
تقدم كل من ريم وسلمى الدعم المالي والعاطفي الذي تشتد الحاجة إليه قدر المستطاع لأحبائهم في غزة. وقالت سلمى: "أرسل لهم الأموال عندما أستطيع ذلك. إنهم لا يتلقونها دائماً، لكنني أبذل قصارى جهدي."
وأضافت ريم أنها تتحدث كل يوم مع أختها وأبناء إخوتها "لتذكيرهم بأنني أحبهم وأحاول مواساتهم قدر الإمكان."
"لقد فقدنا جميعاً شخصاً ما"
سامي سلمان، وهو مقيم آخر في دبي، شارك الألم الذي يشعر به العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج: قال لخليج تايمز : "أحاول التواصل معهم عبر الإنترنت. في بعض الأحيان أستطيع الوصول إليهم، وأحيانا لا أستطيع ذلك لأن الإنترنت مدعوم من قبل الألواح الشمسية التي لا تتوفر دائماً."
يبدو حزن سامي واضحاً وهو يروي الخسائر الفادحة التي سببها النزاع لعائلته. وقال: "لقد فقدت أحداً." مضيفاً: "في الواقع، لا يوجد فلسطيني لم يفقد أحداً."
وتمكن سامي من إجلاء بعض أفراد عائلته من غزة إلى دير البلح، وهي إحدى المناطق الأقل نزوحاً، لكن غالبية عائلته لا تزال في المنطقة المحاصرة، وتعتمد على إمدادات المساعدات المتضائلة.
وأشار إلى أن "المساعدات التي تأتي هي ما تعيش عليه أسرتي. وفي بعض الأحيان لا يتمكنون من الوصول إليها لأنها إما مسروقة أو يحاولون بيعها، لكنهم يحاولون تدبر أمرهم."
لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية
إن عدم إمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية وعدم القدرة على الحفاظ على النظافة الأساسية لم يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة أحباء سامي، الذين تركوا للاعتماد على كرم جيرانهم.
"خلال هذه الـ 300 يوم الطويلة، كانت عائلتي 60 يوماً لم تتمكن من الوصول إلى الإمدادات الغذائية المناسبة. إما أنهم يعيشون بمساعدة الجيران أو على السلع المعلبة. ويعانون من نقص المنظفات والأوراق، لدرجة أنهم لا يستطيعون نظفوا المكان الذي يعيشون فيه أو بأنفسهم، مما يعني أن أبسط حقوقهم غير موجودة."
"الحياة توقفت في 7 أكتوبر"
بالنسبة لأحمد زياد، كانت الأيام الـ 300 الماضية محنة لا يمكن تصورها، والتي وصفها بأنها "كابوس مطلق، حتى أسوأ من الحرب." قبل ذلك، كان يعلم أن عائلته في منطقة حرب، لكنه على الأقل لم يكن يستيقظ متوقعاً أن يسمع أن واحداً آخر منهم قد أضيف إلى قائمة الشهداء.
وقال لـ "خليج تايمز" : "هذا شيء لا أستطيع التعود عليه أو التأقلم معه أبداً. لقد تسببت صدمة الأشهر القليلة الماضية في خسائر فادحة"، مشيراً إلى أن "حياته توقفت في 7 أكتوبر."
وأضاف: "لم أعد قادراً على ممارسة حياة طبيعية، كل شيء يبدو رمادياً مع الواقع الذي نعيش فيه، والأمر لا يصبح أسهل - بل أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنا جميعاً."
عاشت عائلة أحمد حياة رغم الحصار السابق على غزة - كان لدى أعمامه مشروع تجاري ناجح وكان أبناء عمومته في المدرسة - لكنهم الآن فقدوا كل شيء.
مستغرقاً في الحزن والقلق، قال أحمد: "أنا ملتصق بالأخبار، مُذَكراً باستمرار بالألم والمعاناة - 300 يوم هذا لا يمكن تصوره، ويحطم قلبي كل يوم.