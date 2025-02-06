فلسطينيون في الإمارات: غزة جزء من وطننا وليست مشروعاً عقارياً لـ"ترامب"
استنكر المقيمون الفلسطينيون في الإمارات بشدة تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بأن بلاده ستتولى قطاع غزة المدمر وتطوره اقتصاديا بعد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى. وقالوا إن ترامب لا ينبغي أن يعامل أراضيهم باعتبارها "مشروعا عقاريا".
وحتى ترامب، الذي كان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن العاصمة، ذهب إلى حد وصف غزة بأنها "موقع هدم" واقترح إعادة توطين أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم في الدول المجاورة.
مثل المغتربين الفلسطينيين الآخرين الذين تحدثوا مع صحيفة خليج تايمز ، أبدت سلمى، المقيمة في دبي والناشطة في مجال الإعلام، سخطها إزاء أي استيلاء أميركي على غزة. وقالت: "لم أتفاجأ تمامًا بما سمعته هذا الصباح (5 فبراير)، لأن ترامب غالباً ما يفكر في الطريقة التي يمكنه بها الاستفادة من أي أزمة سياسية، خاصة إذا رأى مشروعاً عقارياً محتملًا، مثل غزة الذي ألمح إليه صهره العام الماضي، والذي تحدث عن أن عقار غزة على الواجهة البحرية "قيم للغاية".
ترامب هو قطب عقارات سابق تحول إلى ملياردير من خلال تجديد وتطوير ناطحات السحاب والفنادق والكازينوهات وملاعب الجولف. وقد عين مؤخرا زميله في مجال تطوير العقارات والملياردير "ستيف ويتكوف" مبعوثا خاصا له إلى الشرق الأوسط.
وقالت سلمى: "لقد تجاهل ترامب كل المنظمات والقوانين الدولية، لذا فإن هذا الإعلان الوقح عن استيلاء إدارته على السلطة هو مجرد إعلان آخر".
"إن ما يشغلني الآن هو ما إذا كان بقية العالم سوف يجلس ويراقب في صمت وهو يتصرف على هذا النحو ــ كما فعلوا خلال ولايته الأولى، عندما اعترف بالقدس ومرتفعات الجولان كأراض إسرائيلية. وآمل أن يقف الجميع ويفعلوا شيئا لوقف (ترامب) هذه المرة.
وقال ترامب عن غزة، وهي شريط ساحلي يبلغ طوله 45 كيلومترا وعرضه حوالي 10 كيلومترات: "سنقوم بتطويره، وخلق الآلاف والآلاف من الوظائف، وسيكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به.. (سيكون) موطنا لشعوب العالم (التي لديها القدرة على أن تكون ريفييرا الشرق الأوسط)."
"لا تمحوا تاريخنا"
وتشير خطة ترامب -التي لا تتضمن تفاصيل محددة- إلى أن سكان غزة سيتم نقلهم إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، بينما تبدأ الولايات المتحدة في إعادة تطوير المنطقة. وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم العربي، لكنها تلقى صدى قويا بشكل خاص بين الجاليات الفلسطينية في الإمارات العربية المتحدة، حيث ينظر إليها كثيرون على أنها إهانة لهويتهم الوطنية وحقهم في العودة.
وأعرب أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عامًا ويعيش في دبي، عن إحباطه العميق من الخطة. وقال لصحيفة الخليج تايمز: "هذا عار. يحاول ترامب محو تاريخنا وإجبارنا على المنفى. لقد تم تهجيرنا بالفعل، والآن يريد أن يأخذ القليل الذي تبقى لنا: كرامتنا ووطننا".
وأعربت لينا، وهي معلمة تبلغ من العمر 29 عامًا، عن مشاعر مماثلة قائلة: "هذه الخطة ليست حلاً. إن إخراجنا من غزة لن ينهي الاحتلال أو معاناة شعبنا. بل سيؤدي فقط إلى خلق المزيد من عدم الاستقرار وتأجيج المزيد من الاستياء".
إن الإدانة التي وجهها المغتربون الفلسطينيون في الإمارات العربية المتحدة تسلط الضوء على المخاطر العاطفية والسياسية العميقة المرتبطة بغزة والحرب الإسرائيلية الفلسطينية الأوسع نطاقا. وفي حين تهدف خطة ترامب إلى حل القضية من خلال التنمية الاقتصادية وإعادة التوطين، يزعم الفلسطينيون أنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ودعوا إلى حل شامل يقوم على العدالة الاجتماعية وتقرير المصير من شأنه أن يضمن حماية حقوقهم.
"هذه أرضنا"
وحذر عمر، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 45 عامًا من غزة، من أن اقتراح ترامب بالاستيلاء على القدس قد يأتي بنتائج عكسية. وقال: "إنه أمر مهين وغير محترم. إنه يقوض حقوقنا ويقلل من وجودنا إلى مجرد أوراق مساومة سياسية. لن نقبله أبدًا. فلسطين أرضنا، ونحن ننتمي إليها".
وقال أنور عوني صنع الله، الذي انتقلت عائلته من غزة إلى دبي في عام 2012، إن "تهجير الفلسطينيين من غزة هو انتهاك للقانون الدولي - مثل نكبة أخرى".
وأضافت: "لست مندهشة حقا من سماع خطة ترامب لأنها كشفت فقط عن خططه للأعوام الماضية"، وتابعت: "يمكننا في الواقع تشبيه تصريحه الأخير بوعد بلفور في عام 1917، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، الذي ألقى الدعم لـ"إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
وأوضح أنور أن "هذا الإعلان أدى إلى تهجير جماعي للفلسطينيين بلغ ذروته بالنكبة أو التطهير العرقي لفلسطين عام 1948"، مضيفًا: "كانت عائلتنا تعيش سابقًا في يافا - التي تسمى الآن تل أبيب - وأجبرنا على الهجرة إلى غزة عام 1948".
وأضافت أن "التهجير يحدث كل يوم منذ عام 1948. وعلينا أن نستمر في سرد هذه القصة لأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عذر - يجب أن نفعل شيئًا لوقف هذه الحرب تمامًا وإعادتنا إلى أرضنا".