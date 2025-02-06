فلسطينيون في الإمارات: غزة جزء من وطننا وليست مشروعاً عقارياً لـ"ترامب"

مثل المغتربين الفلسطينيين الآخرين الذين تحدثوا مع صحيفة خليج تايمز ، أبدت سلمى، المقيمة في دبي والناشطة في مجال الإعلام، سخطها إزاء أي استيلاء أميركي على غزة. وقالت: "لم أتفاجأ تمامًا بما سمعته هذا الصباح (5 فبراير)، لأن ترامب غالباً ما يفكر في الطريقة التي يمكنه بها الاستفادة من أي أزمة سياسية، خاصة إذا رأى مشروعاً عقارياً محتملًا، مثل غزة الذي ألمح إليه صهره العام الماضي، والذي تحدث عن أن عقار غزة على الواجهة البحرية "قيم للغاية".