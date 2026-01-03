فلبينية تفوز بـ 30 مليون درهم في "بيج تيكيت" أبوظبي وتفوت مكالمة الحظ

هذا ما حدث مع الوافدة الفلبينية المقيمة في دبي، آنا لي غايونغان، التي أُعلن عن فوزها بالجائزة الكبرى في السحب المباشر لـ "بيج تيكيت" أبوظبي الليلة. وقد اتصل بها مقدمو السحب خلال البث المباشر، فور إعلان رقم التذكرة الفائزة — 074090 — لكنها لم ترد على المكالمة.