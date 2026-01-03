فلبينية تفوز بـ 30 مليون درهم في "بيج تيكيت" أبوظبي وتفوت مكالمة الحظ

تخيل أن تربح مبلغاً يغير مجرى حياتك قدره 30 مليون درهم، ولكنك تفوت تماماً المكالمة الهاتفية التي تبلغك بالفوز!
هذا ما حدث مع الوافدة الفلبينية المقيمة في دبي، آنا لي غايونغان، التي أُعلن عن فوزها بالجائزة الكبرى في السحب المباشر لـ "بيج تيكيت" أبوظبي الليلة. وقد اتصل بها مقدمو السحب خلال البث المباشر، فور إعلان رقم التذكرة الفائزة — 074090 — لكنها لم ترد على المكالمة.
ظهر راجان بي في، المقيم في المملكة العربية السعودية والذي فاز بمبلغ 25 مليون درهم الشهر الماضي، في السحب المباشر الليلة لاختيار التذكرة الفائزة.
لقد كانت ليلة محظوظة للكثير من الهنود المقيمين في دبي؛ حيث فاز خمسة أشخاص، أربعة وافدين هنود وواحد من بنغلاديش بجوائز ترضية قيمة كل منها 50,000 درهم، وهم:
التذكرة رقم 414500 التي اشتراها سوني تومبسون من الهند، والمقيم في دبي.
التذكرة رقم 292964 التي اشترتها الوافدة الهندية ريسا شاه المقيمة في دبي.
التذكرة رقم 393766 التي اشتراها الوافد الهندي ريكسي أبراهام شاكو المقيم في دبي.
التذكرة رقم 333648 التي اشتراها ساجو سوبرامانيان من الهند، والمقيم في أبوظبي.
التذكرة رقم 056930 التي اشتراها محمد عبد الفضل من بنغلاديش.
كما حصل أربعة فائزين على مبلغ 140,000 درهم من خلال لعب اللعبة الجديدة تماماً "ذا بيج وين" (The Big Win). وكان على المشاركين وهم معصوبو الأعين اختيار كرات تحتوي على جوائز نقدية مختلفة تتراوح ما بين 50,000 إلى 150,000 درهم من صندوق زجاجي. كما يمكن استخدام خيار "اتصل بصديق" للحصول على مساعدة شخص ما في اختيار الكرة التي تحمل الجائزة القصوى.
وشملت قائمة الفائزين بمبلغ 140,000 درهم الليلة كلاً من: مالك من الأردن، وعبد الله من الإمارات، وعلاء الدين شاه جاهان من بنغلاديش، وإبراهيم من كيرالا.
وفاز محظوظ آخر، وهو إيلانغو باندي من الهند والمقيم في أبوظبي، بسيارة BMW 430i جديدة تماماً.