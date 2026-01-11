فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم وسط الاحتجاجات

أعلنت فلاي دبي يوم الأحد عن إلغاء رحلاتها إلى إيران حتى اليوم11 يناير.

صرح متحدث باسم فلاي دبي لصحيفة خليج تايمز بأن رحلات الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى مطار بوشهر (BUZ) ومطار أصفهان (IFN) قد ألغيت حتى اليوم 11 يناير 2026.

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية في البيان: "نتواصل مباشرة مع الركاب الذين تأثرت خطط سفرهم. نعتذر عن الإزعاج الذي سببناه. تظل سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا."

كما ألغت الناقلة رحلاتها إلى إيران في 9 يناير 2026، بسبب الاحتجاجات وانقطاع الإنترنت على مستوى البلاد.

انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران منذ 28 ديسمبر، وبدأت استجابة للتضخم المتصاعد، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية حيث طالب المتظاهرون بإنهاء حكم رجال الدين. تتهم السلطات الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

نصح المتحدث باسم فلاي دبي الركاب بالاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للخطوط الجوية في دبي، أو زيارة مكتب مبيعاتها، أو التواصل مع وكيل سفرهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال.

وجاء في البيان: "يُنصح العملاء أيضاً بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة Manage your booking والتحقق من حالة رحلاتهم على flydubai.com للحصول على أحدث المعلومات."

