فلاي دبي تعدل جدول رحلاتها بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني

قالت فلاي دبي اليوم الخميس إنها تعيد تعديل جدول رحلاتها الإيرانية بعد إلغاء بعضها وتحويل مسارها بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران.
أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية يوم الخميس لكنها لم تكشف عن سبب الإغلاق.
ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً بسبب الاحتجاجات في الدولة الفارسية.
قال متحدث باسم فلاي دبي: "بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى من يوم 15 يناير، تم إلغاء أو تحويل مسار أو إعادة توجيه بعض رحلات فلاي دبي. وقد أعيد فتح المجال الجوي، ونحن نقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".
قالت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها في بيان لصحيفة خليج تايمز: "تظل سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. نحن على اتصال مباشر بالركاب الذين تأثرت خطط سفرهم".
اضطرت شركة الطيران إلى إلغاء رحلاتها في وقت سابق من هذا الشهر أيضاً بسبب التوتر المستمر.
نصحت فلاي دبي يوم الخميس المسافرين بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة علامة التبويب "إدارة حجزك"، والتحقق من حالة رحلاتهم على موقعها الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات.
تواصلت صحيفة خليج تايمز مع شركات الطيران الأخرى في الإمارات للحصول على بيان بخصوص رحلاتها إلى إيران.