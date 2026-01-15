فلاي دبي تعدل جدول رحلاتها بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني

قال متحدث باسم فلاي دبي: "بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى من يوم 15 يناير، تم إلغاء أو تحويل مسار أو إعادة توجيه بعض رحلات فلاي دبي. وقد أعيد فتح المجال الجوي، ونحن نقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك".