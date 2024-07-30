"فلاي دبي" تعدل جدول رحلاتها إلى بيروت

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" يوم الثلاثاء أنها عدلت عمليات رحلاتها إلى بيروت، لبنان، وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وكان لبنان في حالة تأهب يوم الثلاثاء بعد الهجوم في الجولان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحملت تل أبيب حزب الله مسؤولية الهجوم على ملعب كرة القدم في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. ونفى حزب الله أي تورط له في الهجوم.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" في بيان لصحيفة الخليج تايمز : “قامت فلاي دبي بمراجعة جدول رحلاتها إلى مطار بيروت (BEY) وستقوم بتشغيل رحلتين يومياً حتى 2 أغسطس. وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

وطالبت العديد من الدول حول العالم الطرفين بخفض التوتر وتجنب الصراع. وتسارع البعثات الأجنبية في لبنان إلى سحب موظفيها من البلد العربي.

كما ألغت العديد من شركات الطيران الأخرى أو أجلت رحلاتها إلى بيروت. وقد تأثرت رحلات طيران الشرق الأوسط اللبنانية ولوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية الدولية ويوروينج حتى الآن.

ونصحت فلاي دبي المسافرين بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم.