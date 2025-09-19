فلاي دبي تطلق رحلات مباشرة إلى ياش الرومانية

قال جيهون أفندي، نائب أول في إدارة العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، في بيان أرسل إلى "خليج تايمز": "من خلال تقديم ياش كوجهتنا الثانية في رومانيا، إلى جانب زيادة رحلاتنا المخطط لها إلى بوخارست اعتبارًا من نهاية أكتوبر، نحن واثقون أن هذه التحسينات ستوفر لعملائنا مزيدًا من الراحة والمزيد من الفرص لاستكشاف ثقافة البلاد وفرص الأعمال."