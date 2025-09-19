فلاي دبي تطلق رحلات مباشرة إلى ياش الرومانية

أطلقت شركة فلاي دبي، الناقلة الجوية التي تتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً خدمتها الجديدة إلى ياش، لتصبح أول شركة طيران إماراتية تخدم رحلات مباشرة بين دبي وثالث أكبر مدينة في رومانيا بواقع رحلتين ذهاباً وإياباً أسبوعياً.
كما وسّعت فلاي دبي شبكتها في رومانيا لتشمل وجهتين. وأعلنت يوم الجمعة أنها ستزيد رحلاتها إلى بوخارست إلى ثلاث رحلات يومية، ليصل إجمالي عدد رحلاتها إلى 21 رحلة أسبوعيًا.
قال جيهون أفندي، نائب أول في إدارة العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، في بيان أرسل إلى "خليج تايمز": "من خلال تقديم ياش كوجهتنا الثانية في رومانيا، إلى جانب زيادة رحلاتنا المخطط لها إلى بوخارست اعتبارًا من نهاية أكتوبر، نحن واثقون أن هذه التحسينات ستوفر لعملائنا مزيدًا من الراحة والمزيد من الفرص لاستكشاف ثقافة البلاد وفرص الأعمال."
وأضاف: "لطالما كانت رومانيا سوقًا هامًا لنا، حيث نواصل رؤية نمو مطرد منذ بداية رحلاتنا في 2012. على مدار السنوات القليلة الماضية، نما عدد المسافرين بمعدل 16% سنويًا في طريقنا إلى بوخارست. لقد زدنا رحلاتنا من خدمة ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى خدمة ثلاث رحلات يوميًا، مما يبرز شعبية هذا الخط والطلب القوي على السفر بين الإمارات ورومانيا وما بعدها."
تُشغل الرحلات إلى مطار ياش الدولي (IAS) مرتين أسبوعيًا أيام الثلاثاء والجمعة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB). كما سيكون هناك تعاون مشترك مع طيران الإمارات على هذا المسار، مما يوفر للمسافرين خيارات أكثر للاتصال عبر مركز الطيران الدولي في دبي.
تبدأ أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى ياش من 8000 درهم، وتبدأ تذاكر الدرجة الاقتصادية لايت من 1600 درهم.
تبدأ أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من ياش إلى دبي من 2000 يورو، وتبدأ تذاكر الدرجة الاقتصادية لايت من 380 يورو.
توسعت فلاي دبي بشكل مكثف في وجهاتها. وأعلنت مؤخرًا أنها أصبحت الناقل الإماراتي الوحيد الذي يقدم رحلات مباشرة إلى مولدوفا بعد أن دشنت خدمتها مرتين أسبوعيًا إلى كيشيناو يوم الأربعاء. تم استقبال الرحلة الافتتاحية بتحية مدفعية مائية في مطار يوجين دوغا الدولي في كيشيناو بحضور مسؤولين محليين من بينهم سيرجيو سبويالا، المدير العام للمطار الدولي.