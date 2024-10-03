فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن غداً
أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس أن الرحلات الجوية من دبي إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن عبر فلاي دبي ستستأنف يوم غدٍ الجمعة 4 أكتوبر.
وأشار المتحدث إلى "أننا نراقب الوضع عن كثب وسنعدل جدول رحلاتنا إذا لزم الأمر"، مضيفًا: "تعمل فلاي دبي ضمن مسارات الرحلات المعتمدة من قبل الهيئة التنظيمية، وتظل سلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".
في هذه الأثناء، ألغت شركة طيران الإمارات، وهي الناقل الوطني في دبي، جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وأشارت طيران الإمارات إلى أنه "لن يتم قبول العملاء العابرين عبر دبي الذين لديهم وجهات نهائية في العراق وإيران والأردن للسفر في نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر".
وأضافت شركة الطيران: "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز لديهم للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بنا إذا قاموا بالحجز مع طيران الإمارات مباشرة".