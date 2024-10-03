فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن غداً

في هذه الأثناء، ألغت شركة طيران الإمارات، وهي الناقل الوطني في دبي، جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاضطرابات الإقليمية.