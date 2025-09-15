"فلاي جناح" تطلق رحلات مباشرة بين دبي ولاهور

أعلنت شركة فلاي جناح، وهي شركة طيران باكستانية، عن إطلاق خدمتها الجديدة التي تربط لاهور بدبي، والتي ستبدأ في 29 أكتوبر 2025.
ستُسيّر الشركة رحلات مباشرة بين مطار العلامة إقبال الدولي ومطار دبي الدولي، وذلك مرتين أسبوعيًا، كل أربعاء وأحد.
وقد بدأت شركة فلاي جناح بالفعل في تشغيل رحلات جوية من الشارقة، وهو ما يعني أن المسافرين الآن لديهم إمكانية الوصول المباشر من لاهور إلى مدينتين رئيسيتين في دولة الإمارات العربية المتحدة: الشارقة ودبي.
وتشمل وجهات شركة الطيران الباكستانية أيضًا نقاطًا دولية أخرى مثل الرياض وجدة والدمام والبحرين.
وتفتخر شركة الطيران بأسطول حديث مكون من 6 طائرات إيرباص A320، ومجهزة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية أثناء الرحلة تتيح للركاب بث مجموعة واسعة من الترفيه مباشرة إلى أجهزتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة الطيران أيضًا برنامج الولاء "Air Rewards"، والذي يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط ونقلها وإنفاقها.
يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة فلاي جناح (www.flyjinnah.com)، أو الاتصال بمركز الاتصال (111-000-035) أو من خلال وكالات السفر.