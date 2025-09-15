"فلاي جناح" تطلق رحلات مباشرة بين دبي ولاهور

وقد بدأت شركة فلاي جناح بالفعل في تشغيل رحلات جوية من الشارقة، وهو ما يعني أن المسافرين الآن لديهم إمكانية الوصول المباشر من لاهور إلى مدينتين رئيسيتين في دولة الإمارات العربية المتحدة: الشارقة ودبي.