فقط في دبي": سرعة قياسية..إصلاح طريق الدراجات في 12 ساعة يذهل درّاجاً

شعر درّاج مقيم في دبي بالذهول عندما تم إصلاح انتفاخ في مسار القدرة للدراجات خلال 12 ساعة فقط من إبلاغه عنه للشرطة مؤخراً.

تم سماع الشكوى لأول مرة عندما سألت السلطات التي كانت تراقب المنطقة بطائرة بدون طيار الدرّاج عما إذا كان لديه أي شيء للإبلاغ عنه بخصوص المسار، حوالي الساعة 9:30 صباحاً يوم الثلاثاء.

مع عدم تذكر شيء رئيسي، قرر المقيم أن يذكر بشكل عرضي انتفاخاً يمكن رؤيته على الطريق. ثم واصل طريقه إلى أبو ظبي، وخلال عودته، تفاجأ برؤية رجل يرتدي معدات واقية في مسار الدراجات.

عندما استفسر الدرّاج عن سبب أعمال البناء، قال الرجل إنها لإصلاح الانتفاخ الذي تم الإبلاغ عنه. وسرعان ما علم الدرّاج أن الفريق المسؤول عن الإصلاح هو هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA).

عبّر المقيم في دبي عن مدى كفاءة التواصل بين شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة البناء، الذين عملوا معاً لإصلاح المشكلة خلال 12 ساعة بعد الإشارة إليها لأول مرة.

قال في مقطع فيديو شاركه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: "فقط في دبي، يمكنهم الرد بهذه السرعة". كما شكر المقيم السلطات لجعل المسار أكثر أماناً، وعبّر عن امتنانه نيابة عن مجتمع الدراجين.

الدرّاج المقيم في دبي، والذي يمتلك 10,000 متابع، ينشئ محتوى حول تجاربه في ركوب الدراجات، وغالباً ما يسلط الضوء على جهود السلطات للحفاظ على سلامة الركاب.