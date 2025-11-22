فعالية قيادة الصحراء 2025 مع "خليج تايمز": مغامرة الرمال وحماس رأس الخيمة﻿

بدأت فعالية قيادة الصحراء 2025 من الخليج تايمز بحماس كبير يوم السبت حيث وصل مئات من عشاق القيادة على الطرق الوعرة قبل شروق الشمس، مما ملأ موقع التخييم والسفاري بالكثبان الرملية بالأصوات والمحركات والحماس الصباحي المبكر.
في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تجمع الحشد عند نقطة الانطلاق لرفع العلم الرسمي. تقدم تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لصحيفة الخليج تايمز، ورفع العلم لافتتاح فعالية قيادة الصحراء 2025. دوت المحركات عندما انطلقت السيارة الأولى، بقيادة المارشال نيك في مقعد السائق وبجانبه مراسل الخليج تايمز. هتف المشاركون، ورفعت الهواتف، وبدأ الموكب في التحرك نحو الكثبان الرملية، معلنًا بداية يوم كامل من القيادة عبر صحراء رأس الخيمة.
بحلول الساعة ٦:٣٠ صباحًا، أي قبل ثلاث ساعات تقريبًا من البداية، كانت قوافل السيارات الرباعية الدفع تصطف بالفعل في منطقة التسجيل. قام السائقون بفحص ضغط الإطارات، وتثبيت الأعلام، وتأمين المعدات، وجمع الشارات والإمدادات. تنقلت العائلات والأطفال والمشاركون لأول مرة بين الخيام، يلتقطون الصور ويلتقون بالمشاركين الآخرين. كان الطقس باردًا وأضواء الصباح توفر رؤية واضحة للكثبان المحيطة.
كان من بين الأوائل الذين وصلوا بافيل تشوتشالين مع ابنه ألكسندر البالغ من العمر ثماني سنوات. قال تشوتشالين: “كانت المرة الماضية مذهلة. كنت وحدي حينها. الآن أحضرت ابني. كان متحمسًا جدًا حتى أنه قال إنه يتمنى لو كان بإمكانه القيادة اليوم.”
كان الرعاة أيضًا جزءًا من الحشد المبكر. قال حافظ، مدير التسويق في ليجند موتورز، إن الاستجابة فاجأتهم بعد إطلاق العلامة التجارية في أكتوبر. “هذه هي أول فعالية قيادة مجتمعية لنا. لم نتوقع هذا القدر من الحماس، لكن الناس هنا يحبون القيادة على الطرق الوعرة. هذا هو جمهورنا بالضبط.”
تحرك المارشال من دبي أوف رودرز عبر المخيم للتحضير لانطلاق العلم. أحمد بيرفيز، مؤسس دبي أوف رود وأحد العقول الأصلية وراء قيادة الصحراء لـخليج تايمز، قال إنه اقترح الفكرة على الصحيفة في عام 2019.
“نحن نحب القيادة في الصحراء. نشأنا في الصحراء. إذا لم تجدني في أي مكان آخر، ستجدني هنا”، قال.
وأوضح أن المسار يغطي حوالي ست ساعات من القيادة، من ١٢٠ إلى ١٤٠ كيلومترًا، مع مخارج كل ٢٠ كيلومترًا للسلامة. يدعم تطبيق الملاحة التتبع في الوقت الفعلي لمراقبة المشاركين.
“هذه ليست رالي. إنها رحلة ممتعة. استمتع بالصحراء، احترم المسار وابق آمنًا”، قال بيرفيز.
جلب التحضير المبكر أيضًا مجموعات من الأصدقاء. إحدى المجموعات، التي التقت لأول مرة في تركيا وتواصلت عبر حب القيادة في الصحراء، عادت للمشاركة في قيادة الصحراء لـKT للمرة الثانية.
تضمنت المجموعة زاران تارابور، الذي يقود في الصحراء منذ ١٠ سنوات، وكريتيكا باتيا، وماهيش ميرشانداني، الذي عاش في الإمارات لمدة ٥٠ عامًا، وأريف بوتريك. “لقد أحببناها العام الماضي. كنا ننتظرها مرة أخرى. إنها فرصة للاستمتاع بما نحب مع الكثير من الناس”، قالوا.
قال مارشال آخر، إياد فياض، إن المسار يقدم شيئًا للجميع. “البداية سهلة. لاحقًا تدخل الكثبان الرملية العالية والوديان. بحلول المرحلة الخامسة تحتاج إلى خبرة. يصبح المسار ضيقًا والرمل يصبح أكثر نعومة”، قال.