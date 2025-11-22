فعالية قيادة الصحراء 2025 مع "خليج تايمز": مغامرة الرمال وحماس رأس الخيمة﻿

تحرك المارشال من دبي أوف رودرز عبر المخيم للتحضير لانطلاق العلم. أحمد بيرفيز، مؤسس دبي أوف رود وأحد العقول الأصلية وراء قيادة الصحراء لـخليج تايمز، قال إنه اقترح الفكرة على الصحيفة في عام 2019.

“نحن نحب القيادة في الصحراء. نشأنا في الصحراء. إذا لم تجدني في أي مكان آخر، ستجدني هنا”، قال.

وأوضح أن المسار يغطي حوالي ست ساعات من القيادة، من ١٢٠ إلى ١٤٠ كيلومترًا، مع مخارج كل ٢٠ كيلومترًا للسلامة. يدعم تطبيق الملاحة التتبع في الوقت الفعلي لمراقبة المشاركين.