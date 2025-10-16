فعالية جديدة مع "الماعز" في "إكسبو سيتي" لتعليم الاستدامة

هل مللت من ممارسة الأنشطة الأسبوعية المعتادة مع أطفالك في كل عطلة نهاية أسبوع؟ "إكسبو سيتي دبي" يقدّم لك الحل!

في شهري أكتوبر ونوفمبر، تم إطلاق جاذبية جديدة ومميزة في مبنى تيرا (Terra) بمدينة إكسبو. استضاف المبنى ذو الطابع المستدام بعض الضيوف المرحين في حديقة سطحه، وهم خمسة رؤوس من الماعز القزم (Pygmy goats).

يوفر "مهرجان الماعز" المناسب للعائلات فرصة ممتعة للأطفال للتعرف على هذه الحيوانات المزرعية اللطيفة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الحدائق.

سيُقام المهرجان في 25 و 26 أكتوبر، ومرة أخرى في 1 و 2 نوفمبر. يمكن للأطفال – والبالغين – مقابلة الماعز عن قرب في جولة إرشادية للمشي تقام كل 30 دقيقة، والتعرف أكثر على العلاقة بين الحيوانات والأرض التي نعيش عليها.