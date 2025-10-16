فعالية جديدة مع "الماعز" في "إكسبو سيتي" لتعليم الاستدامة

هل مللت من ممارسة الأنشطة الأسبوعية المعتادة مع أطفالك في كل عطلة نهاية أسبوع؟ "إكسبو سيتي دبي" يقدّم لك الحل!
في شهري أكتوبر ونوفمبر، تم إطلاق جاذبية جديدة ومميزة في مبنى تيرا (Terra) بمدينة إكسبو. استضاف المبنى ذو الطابع المستدام بعض الضيوف المرحين في حديقة سطحه، وهم خمسة رؤوس من الماعز القزم (Pygmy goats).
يوفر "مهرجان الماعز" المناسب للعائلات فرصة ممتعة للأطفال للتعرف على هذه الحيوانات المزرعية اللطيفة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الحدائق.
سيُقام المهرجان في 25 و 26 أكتوبر، ومرة أخرى في 1 و 2 نوفمبر. يمكن للأطفال – والبالغين – مقابلة الماعز عن قرب في جولة إرشادية للمشي تقام كل 30 دقيقة، والتعرف أكثر على العلاقة بين الحيوانات والأرض التي نعيش عليها.
يمكن للعائلات أيضاً أن تخوض تجربة "لقاء الحيوانات التي تم إنقاذها"، حيث يمكنهم مقابلة الحيوانات التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها والتعلم عنها.
وبالإضافة إلى الجولة، يمكن للأطفال الانغماس في أنشطة ممتعة مثل صنع فواصل الكتب، وأقنعة الماعز، ورسم بصمات الأقدام، والمزيد! كما يمكنهم زراعة حدائقهم الصغيرة بأنفسهم.
ستكون هناك أيضاً منطقة ألعاب تسمى "كن الأفضل - Be The GOAT" متاحة للأطفال للعب بمفردهم. سيفتح المهرجان أبوابه من 10 صباحاً حتى 6 مساءً في الأيام الأربعة. وهي تجربة داخلية وخارجية، وتكلفة التذاكر هي 50 درهماً للشخص الواحد لمن هم فوق سن الثالثة، بينما يكون الدخول مجانياً لمن هم دون الثالثة. التذاكر متاحة على الموقع الرسمي.