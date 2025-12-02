فعاليات وعروض مميزة في عيد الاتحاد الـ54

تتساءل كيف تستمتع باليوم الأخير من عطلة عيد الاتحاد الطويلة؟ لا تقلق، فالإمارات كعادتها جاهزة لتغمر الجميع بالبهجة، من ملايين الزهور في "حديقة المعجزة" في دبي إلى المتحف الذي افتُتح حديثًا في أبوظبي – هناك ما يناسب جميع الأذواق والاهتمامات.
وسط عروض التسوق الكبرى والخصومات الجارية في أنحاء الدولة، تقدم هذه الوجهات الشهيرة تخفيضات خاصة لضمان أن يستمتع السكان والزوار بأقصى استفادة ممكنة من آخر عطلة طويلة في عام 2025، مع استمرار بعض العروض حتى بعد اليوم الوطني نفسه.
وفي ما يلي، نقدم لكم أبرز ثمانية عروض خصم هذا العام.
تقدم "حديقة دبي المعجزة"، التي قامت بتخفيض أسعار التذاكر لهذا الموسم، خصمًا خاصًا للمقيمين والزوار بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات.
- البالغون من حاملي الهوية الإماراتية: 70 درهمًا
- الأطفال من حاملي الهوية الإماراتية (من 3 إلى 12 سنة): 50 درهمًا
- البالغون من غير حاملي الهوية الإماراتية: 100 درهم
- الأطفال من غير حاملي الهوية الإماراتية: 80 درهمًا
الأسعار المعتادة لهذا الموسم هي 73.5 درهمًا للمقيمين أي بخصم 30 في المائة عن العام الماضي و105 دراهم للسياح وغير المقيمين.
هذا العام، يمكن للأطفال من سن 3 إلى 13 عامًا الدخول مقابل 80 درهمًا، أي أقل من سعر العام الماضي البالغ 85 درهمًا. ويحصل الأطفال من حاملي الهوية الإماراتية على سعر مخفض قدره 52.5 درهمًا. أما الأطفال دون سن الثالثة وأصحاب الهمم فيمكنهم الدخول مجانًا، كما يحصل المرافقون لأصحاب الهمم على سعر خاص قدره 50 درهمًا.
هل ترغب برحلة طويلة خلال عطلة عيد الاتحاد؟ تقدم حديقة "دريم لاند أكوا بارك" في أم القيوين، المعروفة بألعابها المائية المناسبة للعائلات، خصمًا بنسبة 54 في المائة بهذه المناسبة الخاصة. يسري العرض من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
تذكرة البالغين: 92 درهماً
تذكرة الأطفال: 69 درهماً
الرسوم المعتادة لدخول الحديقة هي 200 درهم للبالغين و150 درهمًا للأطفال. إضافة إلى الأسعار المخفضة، تنظم الحديقة فعاليات ترفيهية تشمل الرسم على الوجوه، وفن الحناء، وتوزيع البالونات مجانًا للأطفال.
هل ترغب بإضافة لمسة تعليمية خلال العطلة؟ حديقة سفاري دبي هي الوجهة المثالية لك وللصغار.
أعلنت الوجهة العائلية عن خصم بنسبة 50 في المائة على تذاكر الدخول للمقيمين، لتصبح الأسعار 25 درهمًا فقط في اليوم الوطني. يمكن للزوار المشاركة في سلسلة من الأنشطة المستوحاة من رحلة الاتحاد الإماراتي والتنوع البيئي للحديقة.
وخلال الاحتفالات التي تنظم تحت شعار "متحدون في الطبيعة"، يمكن للزوار أيضًا الاستفادة من سعر خاص لتذكرة "السفاري الشاملة"، التي تشمل الدخول إلى الحديقة وجولة الاستكشاف ورحلات القطار الداخلي، بسعر 100 درهم فقط.
هل ترغب في الشعور بأنك سائح في مدينتك؟ يقدم أطول برج في العالم عرضًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين.
يقدم "قمة برج خليفة" عرض خصم حصري للمواطنين الإماراتيين على تذكرة "بلاتينيوم" التي تشمل الطوابق 152، 153، و154 – وهي الطوابق الخاصة بالصالات – بسعر 399 درهمًا فقط، بدلاً من السعر المعتاد 769 درهمًا.
كما سيحصل المواطنون على هدية تذكارية مجانية مع التجربة، على أن يُبرزوا بطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الجنسية. يسري العرض من الساعة 7 صباحًا حتى 3 عصرًا يومي 2 و3 ديسمبر.
أما المقيمون (حاملو الهوية الإماراتية) فيمكنهم الاستفادة من خصم بنسبة 20 في المائة على المأكولات والمشروبات بعد إنفاق 100 درهم كحد أدنى، وعلى التسوق بعد إنفاق 150 درهمًا على الأقل. يسري هذا العرض من 1 إلى 3 ديسمبر.
امنح احتفالك باليوم الوطني جرعة من الحماس عبر ألعاب "موشن جييت"، إذ تقدم الحديقة الترفيهية خصومات للمقيمين من 28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.
بموجب العرض، يمكن للمقيمين الحصول على تذكرة مجانية عند شراء ثلاث بطاقات دخول.
تبلغ أسعار التذاكر العادية للمنتزه 295 درهماً للبالغين، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة.
يقدم متحف التاريخ الطبيعي الجديد في أبوظبي خصمًا بنسبة 54 في المائة على جميع التذاكر بمناسبة اليوم الوطني.
وقد وفر المتحف رمز خصم خاص للزوار عند الحجز للاستفادة من العرض: (NHMAD54).
الأسعار المعتادة للتذاكر هي 70 درهمًا للبالغين، والدخول مجاني للزوار دون 18 عامًا، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والمقيمين والصحفيين في مهام عمل. أما طلبة الجامعات والمعلمون العاملون في الإمارات فتبلغ تذاكرهم 35 درهمًا.
يقدم "ريفرلاند دبي" أيضًا خصمًا بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين، إذ تبلغ تذاكر الدخول 54 درهمًا فقط. ويسري العرض من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، ويشمل 10 تجارب متنوعة مقابل هذا السعر.
يقدم سكي دبي، عالم الثلج الداخلي في الصحراء، خصماً قدره 54 درهماً على باقات عيد الاتحاد الحصرية، وينتهي العرض في 3 ديسمبر. وتشمل هذه:
بطاقة عيد الاتحاد: 325 درهماً (العمر 3+)
ما يتضمنه هذا العرض:
الدخول إلى منتزه الثلج
ركوب تلفريك غير محدود وتجربة الإثارة الجبلية
شوكولاتة ساخنة مجانية
زوج من قفازات الفليس
خزانة مجانية
استئجار الملابس والمعدات
يمكن للزوار الاختيار بين: تصريح تزلج لمدة ساعتين، أو درس اكتشاف لمدة 60 دقيقة للتزلج أو التزحلق على الجليد، أو جولتين في "الزاب لاين" الثلجي، أو لقاء البطاريق لمدة 40 دقيقة.
تذكرة عيد الاتحاد المميزة: 499 درهم (العمر سنتان فأكثر)
ما تتضمنه هذه التذكرة:
الدخول إلى حديقة الثلج
ركوب غير محدود لمصعد الكراسي وتجربة الإثارة الجبلية
لقاء مع البطاريق لمدة 40 دقيقة
شوكولاتة ساخنة مجانية
خزانة قياسية، دفايات لليد وقفازات مقاومة للماء
وجبة في مطعم نورث 28
يمكن للزوار أيضًا الاختيار بين تذكرة انحدار لمدة ساعتين أو درس استكشافي لمدة 60 دقيقة (التزلج أو التزلج على الجليد).
تذكرة الثلج المميزة لأربعة أشخاص: 1,333 درهم
ما تتضمنه هذه التذكرة:
لقاء مع البطاريق لمدة 40 دقيقة
ركوبتان على الزبلين "رصاصة الثلج"
دخول غير محدود إلى حديقة الثلج والألعاب
ركوب غير محدود لمصعد الكراسي وتجربة الإثارة الجبلية
وجبة في مطعم نورث 28
صورة واحدة في حديقة الثلج
خزانة قياسية، دفايات لليد وقفازات مقاومة للماء
استئجار الملابس والمعدات
يمكن للزوار أيضًا الاختيار بين تذكرة انحدار لمدة ساعتين أو درس استكشافي للتزلج أو التزلج على الجليد لمدة 60 دقيقة.