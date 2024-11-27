فعاليات وعروض ثقافية وترفيهية في أم القيوين بعيد الاتحاد

يستعد سكان وزوار أم القيوين لهذا الموسم الاحتفالي، حيث تُعد المدينة لإبهار الجميع بمجموعة من الفعاليات المميزة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يوافق الثاني من ديسمبر، من خلال تنظيم عروض متعددة على الواجهة البحرية في الخور، وذلك بدءاً من الجمعة 29 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر.

تُقام هذه الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، حيث يستمتع المقيمون في جميع أنحاء دولة الإمارات بعطلة نهاية أسبوع تمتد لأربعة أيام، بفضل العطلات الرسمية يومي الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر.

وتستقبل الواجهة البحرية كافة الفئات العمرية، حيث تستضيف عروضاً ومعارض ثقافية وأنشطة ترفيهية وغيرها من المعالم السياحية. وإليكم ما سيحدث في الإمارة خلال فترة الأعياد.