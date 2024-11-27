فعاليات وعروض ثقافية وترفيهية في أم القيوين بعيد الاتحاد
يستعد سكان وزوار أم القيوين لهذا الموسم الاحتفالي، حيث تُعد المدينة لإبهار الجميع بمجموعة من الفعاليات المميزة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يوافق الثاني من ديسمبر، من خلال تنظيم عروض متعددة على الواجهة البحرية في الخور، وذلك بدءاً من الجمعة 29 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر.
تُقام هذه الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، حيث يستمتع المقيمون في جميع أنحاء دولة الإمارات بعطلة نهاية أسبوع تمتد لأربعة أيام، بفضل العطلات الرسمية يومي الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر.
وتستقبل الواجهة البحرية كافة الفئات العمرية، حيث تستضيف عروضاً ومعارض ثقافية وأنشطة ترفيهية وغيرها من المعالم السياحية. وإليكم ما سيحدث في الإمارة خلال فترة الأعياد.
العروض
عروض الكرنفال.
عروض رائعة .
عروض الفلكلور التقليدي (1 ديسمبر).
المعارض الثقافية
لوحة فنية لرحلة الحاكم.
معرض الشيخ أحمد بن راشد المعلا.
معرض طوابع بريد الشيخ أحمد بن راشد المعلا.
معرض القطع الأثرية لموقع تل أبرق الأثري.
معرض "اكتشف طبيعة أم القيوين".
لوحة "عبر عن حبك للإمارات".
الأنشطة الترفيهية
سوق الحرف اليدوية.
قرية الطعام.
نشاط ركوب الجمال والخيول.
حديقة الحيوانات البرية.
فقرات ومسابقات على المسرح.
ركن الرسم والألعاب للأطفال.
الألعاب النارية (2 ديسمبر الساعة 7 مساءً).
قرية تراثية
طعام تقليدي.
القهوة العربية والضيافة.
التصوير مع الصقور.
الحرف اليدوية النسائية.
يقام يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، عرض عسكري أمام حديقة الخور في تمام الساعة الرابعة عصراً من قبل شرطة أم القيوين.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني - الذي يسمى الآن عيد الاتحاد - في الثاني من ديسمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.
وفي هذه الأثناء، ستحتفل دبي بهذه المناسبة على مدار ستة أيام من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر مع عروض التسوق، وعروض البهلوانات، والعروض الموسيقية، والألعاب النارية، ومجموعة من تجارب الطهي.
بينما في الشارقة، سيكون الدخول إلى جميع المتاحف العامة في مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان مجانياً يومي 1 و2 ديسمبر.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في مدينة العين.