الإمارات
فعاليات رياضية في مؤسسات دبي العقابية لتعزيز اللياقة البدنية
شجع الحدث المشاركين على الانخراط في اللياقة البدنية والتفاعل الاجتماعي
نظمت شرطة دبي، من خلال مجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤخراً، سلسلة من المسابقات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع نمط الحياة الصحي بين النزلاء.
ووفرت الفعالية الرياضية، التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية، أجواء تنافسية وممتعة للنزلاء، كما شجعت المشاركين على ممارسة اللياقة البدنية والتواصل الاجتماعي.
وأكد مجلس الروح الإيجابية أن مثل هذه الأحداث تعكس أهداف مجتمعهم الأوسع، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي.
وبالإضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية، تهدف المبادرة أيضاً إلى غرس قيم التسامح والتعايش وإدارة الوقت الفعالة من خلال الرياضة، مع التأكيد على الدور التحويلي الذي يمكن أن تلعبه ألعاب القوى في إعادة التأهيل والنمو الشخصي.