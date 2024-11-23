فعاليات رياضية في مؤسسات دبي العقابية لتعزيز اللياقة البدنية

وبالإضافة إلى تعزيز اللياقة البدنية، تهدف المبادرة أيضاً إلى غرس قيم التسامح والتعايش وإدارة الوقت الفعالة من خلال الرياضة، مع التأكيد على الدور التحويلي الذي يمكن أن تلعبه ألعاب القوى في إعادة التأهيل والنمو الشخصي.