فعاليات "ديوالي" لـ 5 أيام في "سفاري دبي"

أعلنت حديقة سفاري دبي عن إطلاق حدث يستمر خمسة أيام ويتضمن عروض الرقص والموسيقى الحية لأول مرة.
يُقام مهرجان "أضواء البرية" من 18 إلى 22 أكتوبر، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً، تزامنًا مع احتفالات ديوالي. يُعدّ هذا الحدث مناسبًا لجميع أفراد العائلة، ويتضمن ورش عمل تفاعلية وأنشطة بيئية للأطفال، بما يتماشى مع الطابع التعليمي الترفيهي للمنتزه.
يتضمن مهرجان أضواء البرية ما يلي:
العروض الثقافية: يمكن للزوار مشاهدة عروض كلاسيكية مثل بهاراتاناتيام، وكاثاك، وأوديسي، وموهينياتام، بالإضافة إلى فرقة بوليوودية مبهرة. تمزج هذه العروض بين الأساطير والعاطفة والحركة، احتفالاً بالإرث الفني الهندي.
قائمة احتفالية: ستتوفر في الحديقة المأكولات الهندية الأصيلة، من التخصصات الإقليمية وأطعمة الشوارع إلى مجموعة واسعة من الحلويات والمأكولات الهندية التقليدية.
الموسيقى الحية: ستخلق العروض الموسيقية الهندية الكلاسيكية والمعاصرة التي تضم آلات مثل الطبلة والفيينا أجواءً نابضة بالحياة وعالية الطاقة.
تجارب تفاعلية: تشمل الأنشطة للبالغين والأطفال لعبة لوحية ذات طابع بيئي، ومنطقة أوريجامي لطي الحيوانات الهندية الرمزية وتيجان الزهور الحرفية.
تبلغ قيمة تذاكر الحدث 50 درهمًا إماراتيًا.