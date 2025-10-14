فعاليات "ديوالي" لـ 5 أيام في "سفاري دبي"

يُقام مهرجان "أضواء البرية" من 18 إلى 22 أكتوبر، من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً، تزامنًا مع احتفالات ديوالي. يُعدّ هذا الحدث مناسبًا لجميع أفراد العائلة، ويتضمن ورش عمل تفاعلية وأنشطة بيئية للأطفال، بما يتماشى مع الطابع التعليمي الترفيهي للمنتزه.