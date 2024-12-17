فعاليات دبي 2025: خصم 95% وعطلات مذهلة بانتظار السكان والزوار
لا تقتصر القرارات على ما يأتي مع العام الجديد، ففي دبي هناك عروض مذهلة واحتفالات وفعاليات ترافق سكانها أيضاً إلى العام الجديد.
أعلنت هيئة دبي للسياحة عن فعالياتها المقبلة لعام 2025 وتواريخها المتوقعة ضمن تقويم 2025.
يقدم برنامج المهرجانات والفعاليات للعام المقبل مجموعة استثنائية من تجارب التسوق والترفيه والثقافة التي تلبي جميع أذواق واهتمامات سكان دبي وزوارها على حد سواء.
منذ شهر يناير وحتى ديسمبر، إليكم 14 حدثاً يتطلع إليها المقيمون والزوار في العام المقبل.
مهرجان دبي للتسوق
يستقبل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد مع مهرجان دبي للتسوق، حيث يستمر الحدث السنوي حتى 12 يناير 2025.
يقدم المهرجان، الذي انطلق في 6 ديسمبر 2024، للسكان والزوار فرصة استثنائية للفوز بجوائز ضخمة، إلى جانب الاستمتاع بعروض تسوق سخية. ويشمل الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية التي تستهدف جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية الحية والتجارب التفاعلية، مما يضفي أجواءً مفعمة بالحيوية والمتعة على الزوار.
خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان، سيشهد أكثر من 3000 متجر في جميع أنحاء البلاد مبيعات تتراوح من 25 إلى 90 في المائة،
السنة الصينية الجديدة
سيبدأ العام الصيني الجديد، المعروف أيضاً باسم مهرجان الربيع، في الفترة من 24 يناير 2025 إلى 2 فبراير.
ستقام الاحتفالات في جميع أنحاء المدينة للاحتفال ببدء السنة الصينية الجديدة، مع مجموعة متنوعة من فعاليات الترفيه الحية والعروض الترويجية الخاصة والألعاب النارية المذهلة والأنشطة الثقافية وعروض الطعام الحصرية.
موسم الموضة في دبي
لعشاق الموضة في الإمارات وحول العالم، تستعد دبي، المدينة الرائدة في مجال الأناقة، لاستضافة موسم الموضة لعام 2025. من المتوقع أن يشهد الربعان الأول والثاني من العام المقبل إطلاق مجموعة الربيع والصيف، بينما سيتم الكشف عن مجموعة الخريف والشتاء خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، لتقدم لعشاق الموضة تجربة مميزة تجمع بين الإبداع والابتكار في عالم الأزياء.
سيحظى المتسوقون بفرصة شراء أحدث منتجات الموضة في عدد من المتاجر في مختلف أنحاء الإمارات.
رمضان وعيد الفطر
مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تنبض دبي بأجواء روحانية مميزة، حيث تحتفي المدينة بالقيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بهذا الوقت الخاص من العام. وتبدأ هذه الفترة من 28 فبراير 2025 وتستمر حتى 6 أبريل، لتشهد دبي خلالها فعاليات متنوعة، تشمل الأسواق الليلية، والأنشطة الخيرية، والعروض الثقافية، ما يتيح للسكان والزوار فرصة عيش تجربة استثنائية مليئة بالروحانية والتآلف.
خلال هذه الفترة، تتحول دبي إلى وجهة نابضة بالحياة، حيث تزدهر الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والمنشآت المضيئة التي تضفي أجواء ساحرة على المدينة. كما تشهد الأسواق الليلية إقبالاً واسعاً، حيث تقدم للزوار تجربة تسوق فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، تبرز تجارب تناول الطعام كجزء أساسي من الاحتفالات، مع قوائم إفطار وسحور مميزة في خيام رمضان الفاخرة، إلى جانب عروض البيع بالتجزئة التي تضفي مزيداً من التميز على هذه الفترة الخاصة من العام.
بعد انتهاء الشهر الفضيل، يحتفل الجميع بعيد الفطر، حيث يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من الخصومات الخاصة وحجز باقات الإقامة الرخيصة والاستمتاع بتجارب الترفيه.
خصومات البيع الإلكتروني
تقدم حملة التخفيضات الإلكترونية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة مثالية للمتسوقين للاستفادة من خصومات تتراوح بين 30% و95%. وتشمل العروض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي جميع الاحتياجات، بما في ذلك الملابس الأنيقة، ومستحضرات التجميل الفاخرة، والإلكترونيات الحديثة، وغيرها من السلع الأساسية والكمالية. تمثل هذه الحملة فرصة ذهبية لعشاق التسوق للحصول على أفضل الصفقات عبر المنصات الإلكترونية.
مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية
مع تحول دبي إلى مركز رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية، تستضيف المدينة فعاليات وأنشطة مختلفة في مختلف أنحاء الإمارة لمدة 17 يوماً، تبدأ من 25 أبريل وتستمر حتى 11 مايو 2025.
بالإضافة إلى الفعاليات، ستُطلق مبادرات تعليمية خاصة تحت عنوان "معرض الألعاب" يومي 7 و8 مايو 2025. وستشهد هذه الفترة أيضاً انعقاد "قمة معرض الألعاب" يومي 7 و8 مايو، يليها "معرض الألعاب" الذي سيُقام في الفترة من 9 إلى 11 مايو في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي. يهدف الحدث إلى توفير منصة تعليمية وترفيهية تجمع بين المهتمين بأحدث الاتجاهات في عالم الألعاب.
تخفيضات كبرى لمدة 3 أيام
ستعود مبادرة "أيام التخفيضات الكبرى الثلاثة" في عام 2025، مقدمةً عروضاً تتراوح من 25% إلى 90% على مجموعة متنوعة من المنتجات. وتشمل هذه المنتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات والإلكترونيات والأثاث والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى منتجات البقالة، مما يتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من السلع.
ستقام النسخة الأولى من التخفيضات الكبرى خلال شهر مايو، وستقام النسخة الثانية خلال شهر نوفمبر 2025.
عيد الأضحى
ستحتفل دبي بعيد الأضحى المبارك في الفترة من 2 إلى 8 يونيو 2025، حيث ستشهد المدينة أجواءً مفعمة بالحيوية والفرح. وستقدم مراكز التسوق خصومات كبيرة، بينما توفر المطاعم مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة التي تناسب مختلف الأذواق. كما ستُضاء سماء دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، وستُقام حفلات موسيقية حية وأنشطة ترفيهية متنوعة، مما يضيف لمسة مميزة للاحتفالات ويمنح السكان والزوار تجربة لا تُنسى.
مفاجآت صيف دبي
مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بالأجواء الداخلية المريحة، حيث تنطلق فعاليات مفاجآت صيف دبي التي من المقرر أن تستمر من 27 يونيو إلى 31 أغسطس 2025.
وستشهد الفترة المقبلة عروض التسوق والترفيه وتجارب الطعام وعدد لا يحصى من الأنشطة.
وستصل الخصومات النهائية إلى 90 بالمئة على المنتجات التي تتراوح بين منتجات الحياة اليومية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأزياء.
موسم العودة إلى المدرسة
مع اقتراب العطلة الصيفية من نهايتها، يمتلئ الطلاب بالحماس مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول. وهذا هو الوقت المثالي لهم لشراء اللوازم المدرسية والضروريات الجديدة.
ستستضيف متاجر التجزئة في جميع أنحاء دبي مبيعات في الفترة من 4 إلى 28 أغسطس خلال عام 2025.
مهرجان المنزل
مع تغير الفصول وانخفاض درجات الحرارة، قد يشعر السكان برغبة في تحديث ديكور منازلهم. وفي هذا السياق، تستضيف دبي مهرجان المفروشات، الذي يقدم خصومات وعروضاً خاصة على منتجات المفروشات المنزلية. سيقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر 2025، حيث سيحصل الزوار على فرص لتحديث منازلهم بأثاث جديد وجميل.
احتفالات ديوالي
يجلب مهرجان الأضواء ديوالي معه عروضاً ترويجية وفعاليات وأنشطة كبرى في دبي. ستستضيف المدينة هذه الفعاليات في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر 2025.
سيتم تطبيق العروض الخاصة على الذهب والمجوهرات وفساتين الزفاف والإكسسوارات والديكور المنزلي.
تحدي اللياقة البدنية في دبي
في خطوة تشجيعية للسكان على تبني نمط حياة صحي والحفاظ على لياقتهم البدنية، ستستضيف دبي تحدي دبي للياقة البدنية في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025. يتيح التحدي للأصدقاء والعائلة والزوار والزملاء وأعضاء المجتمع الالتزام بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.
وسيتضمن التحدي أحداثاً شهيرة مثل تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات، وتحدي دبي للتجديف.
احتفالات يوم الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة
مع دخول شهر ديسمبر، ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالات بيوم الاتحاد من 1 إلى 3 ديسمبر 2025. وستتضمن هذه الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام عروض تسوق خاصة، وألعاب نارية مبهرة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مختلف أنحاء دبي.