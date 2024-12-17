فعاليات دبي 2025: خصم 95% وعطلات مذهلة بانتظار السكان والزوار

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تنبض دبي بأجواء روحانية مميزة، حيث تحتفي المدينة بالقيم الثقافية والاجتماعية المرتبطة بهذا الوقت الخاص من العام. وتبدأ هذه الفترة من 28 فبراير 2025 وتستمر حتى 6 أبريل، لتشهد دبي خلالها فعاليات متنوعة، تشمل الأسواق الليلية، والأنشطة الخيرية، والعروض الثقافية، ما يتيح للسكان والزوار فرصة عيش تجربة استثنائية مليئة بالروحانية والتآلف.

خلال هذه الفترة، تتحول دبي إلى وجهة نابضة بالحياة، حيث تزدهر الفعاليات المجتمعية والعروض الفنية والمنشآت المضيئة التي تضفي أجواء ساحرة على المدينة. كما تشهد الأسواق الليلية إقبالاً واسعاً، حيث تقدم للزوار تجربة تسوق فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، تبرز تجارب تناول الطعام كجزء أساسي من الاحتفالات، مع قوائم إفطار وسحور مميزة في خيام رمضان الفاخرة، إلى جانب عروض البيع بالتجزئة التي تضفي مزيداً من التميز على هذه الفترة الخاصة من العام.

بعد انتهاء الشهر الفضيل، يحتفل الجميع بعيد الفطر، حيث يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من الخصومات الخاصة وحجز باقات الإقامة الرخيصة والاستمتاع بتجارب الترفيه.