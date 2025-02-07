فعاليات "حق الليلة" في القرية العالمية: تجربة إماراتية أصيلة

حق الليلة، المعروف أيضًا باسم القرقيعان، هو تقليد اجتماعي إماراتي راسخ يتم الاحتفال به في ليلة الخامس عشر من شعبان ويوافق يوم الخميس 13 فبراير هذا العام، وهو جزء من الاحتفال باقتراب شهر رمضان المبارك.