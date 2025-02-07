فعاليات "حق الليلة" في القرية العالمية: تجربة إماراتية أصيلة
سيحظى زوار القرية العالمية هذا العام بفرصة الانضمام إلى حدث يحتفل بالتقاليد الإماراتية الخاصة بـ"حق الليلة" لأول مرة هذا العام.
حق الليلة، المعروف أيضًا باسم القرقيعان، هو تقليد اجتماعي إماراتي راسخ يتم الاحتفال به في ليلة الخامس عشر من شعبان ويوافق يوم الخميس 13 فبراير هذا العام، وهو جزء من الاحتفال باقتراب شهر رمضان المبارك.
وتقام في القرية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية المخصصة للعائلات والأطفال، بهدف تسليط الضوء على التقاليد الشعبية وتعزيز قيم الكرم والتضامن الاجتماعي.
وتتضمن الفعالية، التي تقام بين المسرح الرئيسي وبحيرة التنين، توزيع الحلويات التقليدية، وورش عمل تفاعلية، وعروض شعبية، بالإضافة إلى جلسات لقاء وتعرف على شخصيات "البدو الرحل" في القرية العالمية.
وسيتم تزيين المكان بزخارف مستوحاة من التراث الإماراتي، بما في ذلك سعف النخيل والفوانيس وأماكن الجلوس التقليدية.
ويهدف احتفال هذا العام في القرية العالمية إلى تثقيف الأجيال الشابة حول التقاليد الإماراتية وتعزيز ارتباطهم بها، ويتماشى مع إعلان الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2025 "عام المجتمع".
(مع مدخلات من WAM)