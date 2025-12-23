فضية "إثراء" لـ"دبي لرعاية النساء والأطفال"

حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إنجازًا مؤسسيًا نوعيًا، بحصولها على الفئة الفضية ضمن برنامج «إثراء» لتمكين مؤسسات النفع العام، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُعد من أبرز البرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة واستدامة العمل الاجتماعي، والارتقاء بأداء مؤسسات النفع العام وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسارٍ مؤسسيٍّ اختارت فيه المؤسسة أن تُعيد تعريف الرعاية بوصفها منظومة وعيٍّ متكاملة، لا تقتصر على تقديم الخدمة، بل تمتد إلى بناء الثقة، وتمكين الإنسان، وصناعة أثر اجتماعي مستدام يتجاوز الاستجابة الآنية إلى تحسين جودة الحياة على المدى الطويل، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن الفوز بجائزة «إثراء» شهادة موضوعية على مسارٍ مؤسسيٍّ اختار أن ينطلق من الإنسان بوصفه القيمة الأعلى وغاية العمل الاجتماعي، وأن ينظر إلى الرعاية باعتبارها عملية متكاملة تبدأ بالفهم العميق لاحتياجات الفرد، وتمتد إلى تمكينه، وصون كرامته، وبناء بيئة آمنة ومستقرة حوله.»

وأضافت : نؤمن في المؤسسة بأن القيمة الحقيقية للعمل المؤسسي لا تُقاس بحجم الإنجاز أو عدد المبادرات، بل بعمق التحوّل الذي تُحدثه هذه الجهود في حياة المستفيدين، وبقدرتها على الانتقال من الحلول المؤقتة إلى نماذج مستدامة تُدار بكفاءة، وتُقاس بالأثر، وتُبنى على شراكات واعية ومسؤولة.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز «ينسجم بصورة مباشرة مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أرست مفهوم التنمية الاجتماعية كمنظومة ديناميكية قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وصناعة الأثر طويل الأمد، وترسيخ الاستدامة، من خلال الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر».

وأكدت أن جائزة «إثراء» «تمثل بالنسبة للمؤسسة مسؤولية متجددة لمواصلة تطوير نماذج العمل، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية، وتعميق الأثر الاجتماعي، بروحٍ أكثر وعيًا، ورؤيةٍ أكثر نضجًا، وثقةٍ راسخة بأن بناء المستقبل يبدأ من رعاية الإنسان اليوم.

وأثنت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة، على الجهود المهنية لفريق العمل في المؤسسة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يجسّد روح الالتزام والعمل الجماعي في منظومة الرعاية المتكاملة.

وأعلنت استعداد المؤسسة للعام المقبل 2026، الذي تم تخصيصه «عامًا للأسرة» في دولة الإمارات بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انسجامًا مع أجندة نمو الأسرة الوطنية 2031، وببرامج تعزّز الترابط الأسري، وتدعم الوالدين، وتمكّن الشباب، تأكيدًا لدور الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع قوي ومزدهر.