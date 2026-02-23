فضول تحول إلى صيام: برازيلي يخوض تجربة رمضان الأولى في الإمارات

عندما انتقل جونيور غوميز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عامين، لم يكن يعرف شيئاً عن ثقافة البلاد أو شعبها، لكنه كان دائماً فضولياً. ومع اقتراب شهر رمضان، نبتت في ذهنه فكرة: ما هي الطريقة الأفضل لفهم الثقافة الإسلامية أكثر من خوض التجربة بنفسك؟

يقول جونيور: "أردت أن أعرف لماذا يفعل المسلمون ذلك وكيف".

جونيور، الذي ينحدر في الأصل من البرازيل ولكنه نشأ في جنوب أفريقيا، يعمل مديراً للعمليات في أكاديمية "ليتل ليجندز" الرياضية للأطفال. لديه الكثير من الطلاب الصائمين، وأراد أن يجرب ما يمرون به خلال شهر رمضان في الإمارات.

لذا، وبتشجيع من أحد الأصدقاء، ومع الكثير من التوجيهات حول كيفية تحضير الوجبات، قرر خوض التجربة. واعترف قائلاً: "لم يكن الأمر صعباً كما كنت أظن. أعلم أنه لم يمر سوى بضعة أيام منذ بدء رمضان، لكني أستمتع بالتجربة".

تعلم دروس جديدة

على الرغم من أننا لا نزال في بداية الشهر، إلا أنه بدأ يلاحظ تغيرات في داخله. يعكس ذلك قائلاً: "مسألة ضبط النفس برمتها مهمة للغاية. أنت تتعلم بالفعل تقدير الأشياء بشكل أكبر".

وبعيداً عن الجوع، هناك شيء آخر؛ "خلال النهار، حاول أن تكون شخصاً أفضل. امتلك بعض ضبط النفس. كن ممتناً. بادر بالعطاء. هذا شيء أحاول القيام به، وشعوره جميل جداً".

وقال إن الجزء الأصعب كان الساعات القليلة الأخيرة قبل غروب الشمس.

يقول جونيور: "أعتقد أن الساعة أو الساعتين الأخيرتين هما التحدي الحقيقي. عندها أشعر بعطش أكبر وأبدأ في التفكير في الطعام. وعندما آكل، أقدر الطعام حرفياً بشكل أكبر بكثير. لا أستطيع أن أصدق أنني قضيت اليوم بطوله دون أكل".