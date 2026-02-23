فضول تحول إلى صيام: برازيلي يخوض تجربة رمضان الأولى في الإمارات

عندما انتقل جونيور غوميز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عامين، لم يكن يعرف شيئاً عن ثقافة البلاد أو شعبها، لكنه كان دائماً فضولياً. ومع اقتراب شهر رمضان، نبتت في ذهنه فكرة: ما هي الطريقة الأفضل لفهم الثقافة الإسلامية أكثر من خوض التجربة بنفسك؟
يقول جونيور: "أردت أن أعرف لماذا يفعل المسلمون ذلك وكيف".
جونيور، الذي ينحدر في الأصل من البرازيل ولكنه نشأ في جنوب أفريقيا، يعمل مديراً للعمليات في أكاديمية "ليتل ليجندز" الرياضية للأطفال. لديه الكثير من الطلاب الصائمين، وأراد أن يجرب ما يمرون به خلال شهر رمضان في الإمارات.
لذا، وبتشجيع من أحد الأصدقاء، ومع الكثير من التوجيهات حول كيفية تحضير الوجبات، قرر خوض التجربة. واعترف قائلاً: "لم يكن الأمر صعباً كما كنت أظن. أعلم أنه لم يمر سوى بضعة أيام منذ بدء رمضان، لكني أستمتع بالتجربة".
تعلم دروس جديدة
على الرغم من أننا لا نزال في بداية الشهر، إلا أنه بدأ يلاحظ تغيرات في داخله. يعكس ذلك قائلاً: "مسألة ضبط النفس برمتها مهمة للغاية. أنت تتعلم بالفعل تقدير الأشياء بشكل أكبر".
وبعيداً عن الجوع، هناك شيء آخر؛ "خلال النهار، حاول أن تكون شخصاً أفضل. امتلك بعض ضبط النفس. كن ممتناً. بادر بالعطاء. هذا شيء أحاول القيام به، وشعوره جميل جداً".
وقال إن الجزء الأصعب كان الساعات القليلة الأخيرة قبل غروب الشمس.
يقول جونيور: "أعتقد أن الساعة أو الساعتين الأخيرتين هما التحدي الحقيقي. عندها أشعر بعطش أكبر وأبدأ في التفكير في الطعام. وعندما آكل، أقدر الطعام حرفياً بشكل أكبر بكثير. لا أستطيع أن أصدق أنني قضيت اليوم بطوله دون أكل".
الاستيقاظ في الرابعة صباحاً
خلال الشهر الفضيل، يستيقظ جونيور في الرابعة صباحاً كل يوم لتناول سحور ما قبل الفجر. يقول: "أتناول وجبتي لهذا اليوم، ومشروب البروتين، والبيض والخبز. أحرص على تناول كمية كافية من الكربوهيدرات والدهون وشرب أكبر قدر ممكن من السوائل".
كما أنه يخصص وقتاً لممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية قبل العمل، ويضيف: "لا أريد تخطي ذلك أيضاً". وبحلول الساعة الثامنة صباحاً، يكون في الأكاديمية. ويقول: "نحن متخصصون في المراحل العمرية المبكرة، ونقدم كرة القدم وكرة السلة والتنس والباليه والجمباز، بل وبدأنا في إدخال رياضة الجولف".
أيامه مليئة بالمهام؛ فهو يدير المدربين، والتسويق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحجز الملاعب والموردين. يقول: "يدي حرفياً في كل شيء. يكون الأمر كثيراً في بعض الأحيان، لكني أستمتع به. أنا أحب العمل مع الأطفال".
هذا العام، أصبح تنظيم الجداول الرمضانية أمراً شخصياً بالنسبة له. "عندما كنت أضع الجداول، بذلت جهداً أكبر بكثير. كان من الصعب تغيير المواعيد لجميع أطفالنا عبر جميع الفروع، لكني أردت التأكد من أنها تناسب أكبر عدد ممكن من العائلات".
الطبخ لنفسه
بالنسبة له، حدث التحول الأكبر في المطبخ. فقبل رمضان، كان جونيور يطلب دائماً وجبات خارجية أو يأكل في المطاعم. أما الآن، فهو يتناول وجبات مطبوخة في المنزل كل يوم. واعترف قائلاً: "لم أطبخ في حياتي أبداً".
لقد طلب المساعدة من صديق وتعلم كيفية تحضير الوجبات مسبقاً — حيث قام بإعداد "السمبوسة" (سبرينغ رولز) وأطباق متوازنة أخرى لم يتخيل أبداً أنه سيصنعها. ويقول: "أنا فخور جداً بنفسي. كل ما أفعله الآن هو أمر جديد جداً بالنسبة لي".
والدته في البرازيل داعمة له وفضولية تجاه تجربته. أما شقيقه، المتزوج من امرأة مسلمة، فقد قرر الصيام معها أيضاً. ولم يعرف أي من الأخوين أن الآخر ينوي الصيام إلا قبل أيام قليلة من بدء رمضان. قال جونيور: "لم يكن الأمر مخططاً له. اكتشفت ذلك قبل أربعة أو خمسة أيام ربما، وكنت متفاجئاً حقاً".