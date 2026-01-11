فزعة "فرسان التوصيل" في شوارع الشارقة تخطف الأنظار بعد انقطاع مؤقت للكهرباء

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها سائق لحماية المجتمع. ففي عام 2024، كوفئ سائق من طلبات لإصلاحه إشارة مرور متدلية في شارع الوصل بدبي، دون أن يعلم أن خدمته للمجتمع قد سُجلت بالكاميرا. وخوفًا من أن تصطدم الإشارة المتدلية بأحد المشاة أو سائق آخر، أوقف دراجته بسرعة وحاول إصلاحها في ذلك اليوم العاصف.