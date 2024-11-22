فريق طبي إماراتي ينقذ مريضاً على متن سفينة صيد بأبوظبي

نجح فريق من الحرس الوطني الإماراتي، أمس الخميس، في إنقاذ شخص كان يعاني من حالة صحية حرجة على متن سفينة صيد، قبالة سواحل جزيرة زركوه في أبوظبي، وتحديداً على بعد 10 أميال بحرية منها.