الإمارات
فريق طبي إماراتي ينقذ مريضاً على متن سفينة صيد بأبوظبي
السفينة كانت على بعد 10 أميال بحرية من جزيرة زركوه.
نجح فريق من الحرس الوطني الإماراتي، أمس الخميس، في إنقاذ شخص كان يعاني من حالة صحية حرجة على متن سفينة صيد، قبالة سواحل جزيرة زركوه في أبوظبي، وتحديداً على بعد 10 أميال بحرية منها.
وبعد تلقي المركز الوطني للبحث والإنقاذ بلاغاً يفيد بوجود شخصٍ يُعاني من وعكة صحية، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.
وتمّ تحديد موقع السفينة على الفور، وإرسال قارب بحث وإنقاذ تابع لخفر السواحل برفقة فريق طبي من عيادة جزيرة زركوه.
وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، ومن ثم تم نقله إلى عيادة الجزيرة لاستكمال العلاج.
وأكّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة البحرية، داعية مرتادي البحر إلى الاتصال بخط الطوارئ البحري (996) عند حدوث أيّ طارئ، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الأرواح.