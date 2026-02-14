فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ينتزع "المستوى الثقيل" عالمياً

حقق فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ إنجازاً دولياً جديداً يكرس مكانة الدولة كرقماً صعباً في منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، حيث أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن نجاح الفريق في اجتياز عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة "المستوى الثقيل" الممنوحة من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة. ويأتي هذا الاستحقاق للمرة الثالثة على التوالي، ليكون بمثابة صك اعتراف أممي بكفاءة المنظومة الإماراتية وقدرتها على مواكبة أعقد المعايير العالمية في مواجهة الكوارث والأزمات الكبرى.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتياز الفريق لسلسلة دقيقة من اختبارات التقييم والاعتماد التي تقيس الجاهزية التشغيلية والتقنية، حيث أثبت الفريق تفوقه في إدارة عمليات البحث والإنقاذ المعقدة، خاصة في سيناريوهات الزلازل وانهيارات المباني الضخمة. ويعد تصنيف "المستوى الثقيل" أرفع درجة اعتماد تمنحها المنظمة الدولية، إذ يتطلب قدرات استثنائية في القيادة والسيطرة، والانتشار المتزامن في مواقع متعددة، مع ضمان الاستدامة العملياتية والطبية واللوجستية بمعزل عن أي دعم خارجي لفترات طويلة.
وبهذه المناسبة أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن هذا الإنجاز يمثل محطة استراتيجية تعكس نضج احترافية الفريق الإماراتي وريادته العالمية. ورفع الظاهري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي جعلت من الجاهزية والاستجابة أولوية وطنية قصوى، مؤكداً أن الدعم اللامحدود هو المحرك الأساسي لوصول أبناء الإمارات إلى هذه المستويات من التميز الإنساني. كما ثمن متابعة معالي القائد العام لشرطة أبوظبي وحرصه المستمر على توفير كافة الإمكانات التي وضعت الفريق في طليعة الفرق العالمية.
وأوضح الظاهري أن الاحترافية التي يتمتع بها الفريق اليوم ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لخبرات ميدانية واسعة اكتسبها الفريق خلال مهامه الدولية الصعبة في مناطق الكوارث حول العالم، وهو ما أسهم في صقل مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على العمل في البيئات عالية الخطورة. وأشار إلى أن الاعتماد الأممي يمثل شهادة ثقة في قدرة الهيئة على الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة العمل الإنساني، بما يرسخ دور دولة الإمارات كشريك موثوق في دعم الدول المتضررة وترسيخ قيم التضامن الإنساني العالمي.