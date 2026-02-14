فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ينتزع "المستوى الثقيل" عالمياً

وأوضح الظاهري أن الاحترافية التي يتمتع بها الفريق اليوم ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لخبرات ميدانية واسعة اكتسبها الفريق خلال مهامه الدولية الصعبة في مناطق الكوارث حول العالم، وهو ما أسهم في صقل مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على العمل في البيئات عالية الخطورة. وأشار إلى أن الاعتماد الأممي يمثل شهادة ثقة في قدرة الهيئة على الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة العمل الإنساني، بما يرسخ دور دولة الإمارات كشريك موثوق في دعم الدول المتضررة وترسيخ قيم التضامن الإنساني العالمي.