فريق إماراتي ينقذ بحاراً أوكرانياً في حالة حرجة

نجح المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني في إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة تجارية تعرض لحالة صحية طارئة.

ووفقاً لما أفاد به المركز الوطني للبحث والإنقاذ عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم أمس الأحد، فقد كانت السفينة تعبر المياه الإقليمية لدولة الإمارات عندما تدهورت الحالة الصحية لأحد أفراد الطاقم، وهو مواطن أوكراني.

تم نقله جواً بواسطة طائرة البحث والإنقاذ إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.