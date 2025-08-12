فرق إماراتية لمكافحة حرائق الغابات في ألبانيا

وصلت فرق متخصصة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الألبانية، تيرانا، لدعم عمليات إطفاء الحرائق المستعرة في عدة مناطق.

ستساهم الإمارات بالطائرات والمعدات ومواد إطفاء الحرائق اللازمة. وتأتي مساعدة الإمارات في الاستجابة لهذه الكارثة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

سيتم تنفيذ هذه الجهود بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، ممثلة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وقبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، شارك أكثر من 900 من رجال الإطفاء، بمساعدة الجيش، في السيطرة على حريق غابات في ألبانيا قبل أن يصل إلى مدينة ساراندا الساحلية ومنتجعات سياحية أخرى في جنوب البلاد على الساحل الأيوني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة موجة حر شديدة، مما يجعل البلاد أكثر عرضة للكوارث الطبيعية.