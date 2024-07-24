فرقة"موهيبا أنكلونج" تبهر جمهور أبوظبي بعروضها الفريدة

استمتع مئات السكان بجمال الثقافة والتراث الإندونيسي خلال فعاليات مذهلة استمرت لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي.

وقدمت فرقة "موهيبا أنكلونج"، وهي فرقة مكونة من 36 عضواً من إقليم جاوة الغربي، سلسلة من العروض في المجمع الثقافي ومشرف مول، نظمتها السفارة الإندونيسية في أبو ظبي.

وقد أبهر الفنانون متعددو المواهب الجمهور بعروضهم الموسيقية والراقصة، وخاصة تلك التي تضمنت آلة "أنجكلونج" الموسيقية الفريدة المصنوعة من الخيزران، والتي اعترفت بها اليونسكو باعتبارها تحفة فنية للبشرية من التراث الشفهي وغير المادي. وتنتج كل آلة "أنجكلونج" نغمة واحدة أو وتراً واحداً، لذا، تتعاون فرقة موسيقية - مثل تلك الموجودة في أبوظبي - لعزف الألحان.