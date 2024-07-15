فرقة"سيفينتين":الذكاء الاصطناعي يكتب أغنية بلامشاعر

وأضافت "أنا لا أحبذ أبداً مفهوم استخدام الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بتأليف الموسيقى لأنني أعتقد أنه يزيل المشاعر أو الأحاسيس التي يعبر عنها المرء من خلال الفن". وأضافت أنه من الصعب التفاعل مع الموسيقى عندما تدرك أن الكلمات أو الألحان المعينة تم تأليفها بواسطة جهاز كمبيوتر، "الذي لا يشعر بهذه المشاعر الإنسانية".