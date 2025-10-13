فرص هطول أمطار في بعض مناطق الإمارات وأجواء رطبة ليلاً

من المتوقع أن تتشكل بعض السحب الركامية على دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، خاصة شرقاً وجنوباً، وتكون مصحوبة بسقوط أمطار، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صحو، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية من البلاد مع احتمال تشكل الضباب.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 و37 درجة مئوية في دبي وأبو ظبي على التوالي.
وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانا مع وجود سحب مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.