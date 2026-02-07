فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً في الإمارات

يمكن لسكان الإمارات توقع أجواء غائمة جزئيًا يوم الأحد الموافق 8 فبراير، مع فرصة لهطول الأمطار خلال النهار.
وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف (المتدرج) فوق بعض المناطق الساحلية. كما ستهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ستنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي و19 درجة مئوية في دبي، بينما ستبلغ أقصاها 28 درجة مئوية في كلتا الإمارتين.
أما حالة البحر فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، ويضطرب أحياناً باتجاه الشمال في الخليج العربي وفي بحر عمان.