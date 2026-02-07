فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة غداً في الإمارات

وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف (المتدرج) فوق بعض المناطق الساحلية. كما ستهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.