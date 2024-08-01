فرص فريدة لمحبي الحيوانات الأليفة في مقاهي الإمارات

يمكن لمحبي الحيوانات في دولة الإمارات الاستمتاع بتجربة الحيوانات الأليفة الكاملة دون امتلاك واحد بالفعل. حيث تتيح العديد من المقاهي ومزارع الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء البلاد للمقيمين تجربة مداعبة الحيوانات الأليفة واللعب معها، مما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة إقامة علاقة وثيقة مع الحيوانات الأليفة. يُعد هذا أمراً مريحاً للكثيرين، الذين لا يستطيعون تبني الحيوانات الأليفة بسبب قيود مختلفة بما في ذلك المساحة والتكلفة والظروف الصحية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن ملاعبة الحيوانات واحتضانها يمكن أن يكون له آثاراً إيجابية على صحة الإنسان. فيما ثَبُت أنه يقلل من حالات القلق والاكتئاب ويعزز إنتاج هرمون الأوكسيتوسين "السعيد".