فرص فريدة لمحبي الحيوانات الأليفة في مقاهي الإمارات
يمكن لمحبي الحيوانات في دولة الإمارات الاستمتاع بتجربة الحيوانات الأليفة الكاملة دون امتلاك واحد بالفعل. حيث تتيح العديد من المقاهي ومزارع الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء البلاد للمقيمين تجربة مداعبة الحيوانات الأليفة واللعب معها، مما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة إقامة علاقة وثيقة مع الحيوانات الأليفة. يُعد هذا أمراً مريحاً للكثيرين، الذين لا يستطيعون تبني الحيوانات الأليفة بسبب قيود مختلفة بما في ذلك المساحة والتكلفة والظروف الصحية.
وأظهرت العديد من الدراسات أن ملاعبة الحيوانات واحتضانها يمكن أن يكون له آثاراً إيجابية على صحة الإنسان. فيما ثَبُت أنه يقلل من حالات القلق والاكتئاب ويعزز إنتاج هرمون الأوكسيتوسين "السعيد".
فيما يلي قائمة بخمسة أماكن في الإمارات تتيح للمقيمين الاقتراب من الحيوانات بشكل شخصي.
"بيت مي بيت" كافيه
يقع مقهى الحيوانات الأليفة داخل مبنى "بيت مي" "Pet Me" في مركز الواحة بدبي، ويعد تجربة فريدة لجميع الزوار، حيث يُسمح لهم باللعب مع الكلاب الصغيرة واحتضانها بلا حدود. يفتح المقهى يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً، وتبلغ مدة جلسات الاحتضان 30 دقيقة، ويمكن للزوار الاستمتاع بوقتهم مع أكثر من 15 سلالة مدربة جيداً ومطعمة وودودة.
مقهى البومة
تخيل أنك واقف مثل "هاري بوتر" مع بومة صغيرة على ذراعك، هذه هي بالضبط التجربة التي سيخوضها زوار مقهى البومة في أبوظبي. من شيخة البومة المذهلة إلى بومة النسر الصخري المريخ، يعد المقهى موطناً لعدة سلالات من الطيور الليلية بما في ذلك البوم قصير الأذنين، أسمر اللون، والبوم الحليبي.
ويفتح مقهى البومة، الذي يُفترض أنه أول مقهى للبوم في الشرق الأوسط، من الساعة 2 ظهراً إلى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 12 ظهراً إلى 12 صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع.
مقهى القطط
هذه فرصة لمداعبة القطط ذات الفراء أثناء الاستمتاع بفنجان من القهوة. ويتيح مقهى "كات فيبريسا" "Cat Vibrissae"، الواقع في مجمع حديقة الصفا وميناء خور دبي، للزوار الاستمتاع بالتفاعل مع القطط في بيئة آمنة.
وبسعر 70 درهماً إماراتياً لمدة ساعة مع القطط بالإضافة إلى مشروب أو وجبة خفيفة، يحتوي مقهى القطط على العديد من القواعد التي يجب اتباعها. يتضمن ذلك عدم إزعاج قطة نائمة والحفاظ دائماً على نظافة اليدين وعدم إطعام الحيوانات ذات الفراء.
مركز الكلاب الضالة، أم القيوين
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع الكلاب والمساهمة في قضية نبيلة، يستضيف مركز"ستراي دوج سنتر" Stray Dog Center في أم القيوين جلسات مشي للكلاب في نهاية كل أسبوع مجاناً. المركز مناسب للأطفال والكبار على حد سواء، ويحتوي على أماكن عدة لأولئك الذين يرغبون في التطوع لتمشية الكلاب في الملجأ.
ويمكن أيضاً لمن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً التطوع للعناية بالكلاب. علاوة على ذلك، يستضيف المركز جلسات التنشئة الاجتماعية حيث يمكن للناس التغلب على خوفهم من الكلاب في بيئة آمنة.
إسطبل الجياد
إذا كانت الخيول هي حيواناتك المفضلة، توجه إلى اسطبلات الجياد الواقعة في القدرة. سواء كنت ترغب في القيام برحلة جماعية أو الحصول على درس خاص، فهذا هو المكان المناسب لك. مع ساحة داخلية مليئة بالمراوح وحزمة أسعار خاصة حتى نهاية سبتمبر، يتيح لك هذا الإسطبل إتقان مهاراتك في ركوب الخيل خلال فصل الصيف. وتبلغ تكلفة الرحلة الجماعية خلال أيام الأسبوع 130 درهماً إماراتياً لكل رحلة.
"جرين بلانيت"
إذا كانت الحيوانات البرية هي ما يلفت انتباهك، فلا يوجد مكان أفضل من "جرين بلانيت". سواء كنت ترغب في مقابلة المدرع والتنين الملتحي أو كنت ترغب في مراقبة حيوانات الكسلان والثعابين البورمية، فإن "جرين بلانيت" لديه مجموعة واسعة من الأنشطة.
وتبلغ تكلفة تجربة حارس الحديقة اليومية 410 دراهم، وتتيح للزوار مراقبة تغذية أسماك الضاري المفترسة واستكشاف كهف الخفافيش الوحيد في المنطقة. بالنسبة لمحبي الحيوانات، فهي أيضاً فرصة للتحدث مع عالم الأحياء حول الخيارات المهنية المستقبلية.