فرص تعليم ونمو أطفال الخليج أفضل من الدول المتقدمة

وأضاف أن "تقرير السعادة العالمي الأخير أشار إلى أن الرفاهية والصحة العاطفية في مرحلة الطفولة هما أفضل المؤشرات على السعادة في الحياة المستقبلية. لذلك، فإن الاستثمار في أطفال اليوم، خاصة في تعليمهم، هو جزء من الاستثمار في مستقبل الغد. ويعد الرضا في الكويت والسعودية والإمارات عن النظام التعليمي اليوم أعلى مما كان عليه قبل عشر سنوات".