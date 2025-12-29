فرسان أبوظبي يحلِّقون إلى نصف نهائي دوري الكريكيت

حجز فرسان أبوظبي مكانهم في المراكز الأربعة الأولى في موسم DP World ILT20 الرابع بفوز مقنع بفارق 32 نقطة على العمالقة الخليجية في استاد دبي الدولي يوم الأحد. في المباراة النهائية للدوري هذا الموسم، قدم فرسان أبوظبي أداءً مميزًا عندما كان الأمر مهمًا، وسيتواجهون الآن مع عواصم دبي في المباراة الفاصلة في 1 يناير 2026.

في الوقت نفسه، سيتواجه فريق الأفاعي الصحراوية مع فريق MI Emirates في المباراة المؤهلة الأولى في 30 ديسمبر، مع فرصة للوصول إلى النهائي على المحك.

شراكة افتتاحية ضخمة بفارق 131 نقطة بين مايكل بيبر (83 من 51) وفيل سولت (72 لم يخرج من 56 كرة) دفعت فرسان أبوظبي إلى التصفيات بفوز بفارق 32 نقطة على العمالقة الخليجية. نصف قرن الثنائي القوي وضع الأساس لمجموع قوي بلغ 179 مقابل 1.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في المقابل، هدد نصف قرن العدواني لموين علي بتحويل المباراة، ولكن مع القليل من الدعم من الطرف الآخر، فقدت المطاردة الزخم بسرعة. ضربة مزدوجة متأخرة من سونيل نارين وأندريه راسل حسمت النتيجة، مما ضمن بقاء الهدف بعيدًا عن متناول العمالقة الخليجية.