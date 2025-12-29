فرسان أبوظبي يحلِّقون إلى نصف نهائي دوري الكريكيت

حجز فرسان أبوظبي مكانهم في المراكز الأربعة الأولى في موسم DP World ILT20 الرابع بفوز مقنع بفارق 32 نقطة على العمالقة الخليجية في استاد دبي الدولي يوم الأحد. في المباراة النهائية للدوري هذا الموسم، قدم فرسان أبوظبي أداءً مميزًا عندما كان الأمر مهمًا، وسيتواجهون الآن مع عواصم دبي في المباراة الفاصلة في 1 يناير 2026.
في الوقت نفسه، سيتواجه فريق الأفاعي الصحراوية مع فريق MI Emirates في المباراة المؤهلة الأولى في 30 ديسمبر، مع فرصة للوصول إلى النهائي على المحك.
شراكة افتتاحية ضخمة بفارق 131 نقطة بين مايكل بيبر (83 من 51) وفيل سولت (72 لم يخرج من 56 كرة) دفعت فرسان أبوظبي إلى التصفيات بفوز بفارق 32 نقطة على العمالقة الخليجية. نصف قرن الثنائي القوي وضع الأساس لمجموع قوي بلغ 179 مقابل 1.
في المقابل، هدد نصف قرن العدواني لموين علي بتحويل المباراة، ولكن مع القليل من الدعم من الطرف الآخر، فقدت المطاردة الزخم بسرعة. ضربة مزدوجة متأخرة من سونيل نارين وأندريه راسل حسمت النتيجة، مما ضمن بقاء الهدف بعيدًا عن متناول العمالقة الخليجية.
دافعًا عن 180 للفوز، وضع جيسون هولدر النغمة مبكرًا، حيث أخرج رحمن الله جرباز بدون نقاط في الجولة الافتتاحية قبل أن يعود لإخراج جيمس فينس (19 من 10). انضم أجاي كومار إلى قائمة الويكيت بأخذ بن كيلواي (5 من 8) في الجولة الخامسة، بينما سمح نارين بخمسة نقاط فقط عبر أول جولتين له. في نهاية القوة، قلل فرسان أبوظبي العمالقة إلى 32/3.
أمسك معز علي (79 من 49) بأدوار العمالقة مع جهد مضاد للهجوم. بعد فترة طويلة من الجفاف، كسر الإنجليزي القيود بضربة ستة من ليام ليفينجستون في الثامن، متبعًا ذلك بزوج من الحدود وضربة ستة من بيوش تشاولا في التاسع.
وصل إلى نصف قرنه في 31 كرة، مشكلًا شراكة قصيرة ولكن قيمة من 45 جولة في 31 كرة، مع كايل مايرز (6 من 10) في العملية. ومع ذلك، ضرب سونيل نارين مرتين في الخامس عشر، وأزال مايرز ثم شون ديكسون بدون نقاط، مما شدد قبضة نايت رايدرز على المطاردة.
على الرغم من النكسات في الطرف الآخر، واصل معز القتال. لكن اللعبة تحولت بشكل حاسم في الثامن عشر. أنتج أندريه راسل الضربة القاضية، وأزال معز ثم أيان خان (0 من 1) في كرتين متتاليتين، حيث تم إغلاق الأدوار النهائية بمهارة. شدد نايت رايدرز الخناق في النهاية، مقيدين العمالقة إلى 147/9 ومختتمين النصر بطريقة حاسمة.
بالبداية، حددت أبوظبي نايت رايدرز القوة النغمة للمباراة الحاسمة مع الافتتاحيين سولت وبيبر الذين وصلوا إلى شراكة 56 جولة خلال المرحلة. تم أخذ عزمت الله عمرزاي لأسفل لـ 20 جولة في الخامس الذي شهد ثلاث ضربات ستة - اثنتان منها أطلقها بيبر.
ثم أحرز بيبر نصف قرنه في 31 كرة فقط، بينما دعمه سولت بمعدل ضربات أكثر تحفظًا. استمرت الجولات في التدفق حيث أحرز الزوج شراكة 100 جولة في 67 كرة - فقط الشراكة المئوية الثانية في الموسم.
أخيرًا كسر أيان خان الشراكة، عندما أخرج بيبر إلى مارك أداير في الخامس عشر. تألف هجوم بيبر من ستة حدود وأربع ضربات ستة.
في السابع عشر، أطلق سولت ضربة قصوى فوق زاوية البقرة ليحرز خمسين كرة من 44 كرة. ثم نهب نايت رايدرز 18 جولة في النهائي مع سولت الذي ضرب ضربتين متتاليتين لبناء شراكة 48 جولة مع ليام ليفينجستون (18* من 13) وإنهاء الأدوار عند 179/1.
“كان الأمر يتعلق بالصبر وانتظار المواجهات المناسبة. تنظر إلى أي الرماة تشعر أنه يمكنك مواجهتهم ثم تحاول استغلال وقتك في الضرب. عندما دخل الرماة في الهجوم، سمح لي سولت بمواجهة معظم الكرات وكنت سعيدًا بتحمل المسؤولية. كمجموعة، نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار في العمل الجاد،" قال لاعب المباراة مايكل بيبر.
وفي الوقت نفسه، أضاف قائد فريق جلف جاينتس جيمس فينس، "كانت السطحية التي سجلوا فيها 20 إلى 30 نقطة فوق المعدل. لم نتمكن من الضرب مبكرًا بالكرة، وكل الفضل للطريقة التي لعب بها بيبر وسولت في أدوارهما. لم يكن مستوى رمي الكرة لدينا كما نحتاج، وكانت ظروف الضرب صعبة. لعب معين ضربة جيدة حقًا لنا، لكن ست خسائر متتالية صعبة التحمل."