فرحة وقلق بين الأمريكيين في الإمارات بعد فوز ترامب

وردًا على محاولات دونالد ترامب استغلال مخاوف بعض الأميركيين من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين في مشاكل الأمة، وتصويرهم غالبًا على أنهم سبب المشاكل المجتمعية واستخدامهم ككبش فداء، أضافت: "أنا أؤيد موقفه بشأن الهجرة غير الشرعية. تمامًا كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يُنظر إلى المهاجرين غير الشرعيين على أنهم عبأ على الاقتصاد والأمن والأنظمة الاجتماعية. يريد ترامب معالجة هذه القضية".