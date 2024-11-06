فرحة وقلق بين الأمريكيين في الإمارات بعد فوز ترامب

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أعرب المغتربون الأميركيون في الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملهم وفرحهم في الوقت نفسه وهم ينتظرون بفارغ الصبر النتائج يوم الأربعاء، حيث استيقظ البعض مبكراً وتفقدوا بشغف التحديثات لمعرفة من سيدخل المكتب البيضاوي مع ظهور نتائج الانتخابات التاريخية.
ومع ورود النتائج خلال الصباح، بدأ يبدو أن ترامب قد حقق بالفعل فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يمثل عودة سياسية كبرى.
وحقق المرشح الجمهوري هزيمة حاسمة للديمقراطية كامالا هاريس، على الرغم من أن استطلاعات الرأي توقعت سباقا متقاربا.
ومن المقرر الآن أن يصبح ترامب أول رئيس سابق يعود إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 130 عاماً.
وأشادت أفكار أحمد، المواطنة الأمريكية من أصل سوداني، بجهوده في التعامل مع الفئات السكانية الرئيسية والقضايا التي تهم عامة الناس.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت: "لقد قمت بمشاركة الحلوى ودعوت الجميع في المكتب لتناول البيتزا لأنني متحمسة بشأن فوز ترامب المحتمل - إنها أخبار رائعة بالنسبة لنا. منذ الصباح الباكر، كنت أتابع الانتخابات الأمريكية عن كثب، وأواكب آخر الأخبار عبر قنوات ومواقع مختلفة. في المنزل في الولايات المتحدة، كنت أتصل بأسرتي كل بضع دقائق للبقاء على اطلاع. الجميع هناك مستيقظون، وجميع أقاربي وعائلتي الممتدة في الولايات المتحدة".
"كان ابني الأكبر، الذي يدرس هناك ويعيش في مسكن داخلي، يخبرني: "لن نذهب إلى الكلية اليوم؛ الجميع مستيقظون، وهناك شعور عام بالنشوة". معظم الطلاب يشجعون ترامب".
وردًا على محاولات دونالد ترامب استغلال مخاوف بعض الأميركيين من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين في مشاكل الأمة، وتصويرهم غالبًا على أنهم سبب المشاكل المجتمعية واستخدامهم ككبش فداء، أضافت: "أنا أؤيد موقفه بشأن الهجرة غير الشرعية. تمامًا كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يُنظر إلى المهاجرين غير الشرعيين على أنهم عبأ على الاقتصاد والأمن والأنظمة الاجتماعية. يريد ترامب معالجة هذه القضية".
وأضافت "إنني آمل أن يعمل أيضًا على وقف الصراعات المستمرة في غزة ولبنان والسودان، وأعتقد أنه سيمارس ضغوطًا لحل الحرب بين أوكرانيا وروسيا. كما عزز العلاقات القوية مع الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيساعد في تحسين العلاقات الثنائية".
وأكدت أحمد أيضًا أن خلفية ترامب كرجل أعمال تمنحها الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سوف يزدهر تحت قيادته.
"الناس يدعمونه لأنهم يتوقعون زيادة فرص العمل وظهور مشاريع تجارية جديدة."
وأضاف العربي الأمريكي: "على الرغم من أنني لا أتفق دائمًا مع موقفه، إلا أنني أعتقد أن ما يهم هو قدرته على المساهمة في تنمية البلاد وإحلال السلام في العالم. إنه عملي ويعرف كيف ينجز الأمور".
ومع ذلك، مع القيادة الجديدة، والديناميكيات السياسية المتغيرة، والتحولات السياسية المحتملة في المستقبل، يشعر بعض الناس بالقلق إزاء التأثير السلبي الذي قد تخلفه هذه الانتخابات على مستقبلهم.
قالت "ريناد الأمين"، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة: "بصفتي أميركية من أصل عربي، لدي مخاوف جدية بشأن انتخاب دونالد ترامب. غالباً ما أشعر بأنه لا يقبل مجتمعنا أو يحترمه تمامًا، وهذا أمر مؤلم. عندما ترى سياسات أو تعليقات تبدو وكأنها تستهدفنا، فمن الصعب ألا تشعر بأنه ينظر إلينا باعتبارنا غرباء في بلدنا".
وأكدت أن الحروب الحالية في فلسطين ولبنان تجعل هذا الأمر أكثر شخصية بالنسبة لها.
وأضاف الأمين: "من المؤلم أن نرى الناس في منطقتنا يعانون، ومن الصعب ألا نشعر بالقلق من أن سياساته الخارجية قد تتشكل بسبب الافتقار إلى التعاطف أو الفهم للعالم العربي".
وعلى نحو مماثل، قالت "ناتاليا ميراندا"، وهي مهاجرة أمريكية من كاليفورنيا تعيش في دبي، إنها استيقظت في الرابعة صباحاً وتفحصت هاتفها لتجد الكثير من الرسائل من أشخاص في وطنها.
"أنا أيضًا جزء من بعض مجموعات WhatsApp حيث كنت أناقش الانتخابات مع إغلاق صناديق الاقتراع هناك. بناءً على المحادثات التي أجريتها قبل يومين، استنتجت أن هذه هي نتيجة العملية الديمقراطية، وعليّ احترامها. لقد رفع شعب الولايات المتحدة أصواته."
"في البداية، كنت أعتقد أن كامالا هاريس ستفوز. لقد واجهت تحديات، مثل دخول السباق في وقت متأخر بعد تنحي بايدن، لكنها خاضت حملة مثيرة للإعجاب مع تأييد قوي من المشاهير مثل بيونسيه. ومع ذلك، يبدو أن هذا لم يكن كافياً، وقد أخطأوا الهدف. ومع ذلك، فأنا أحترم العملية وموقف رئيس الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أن سياسات ترامب في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والتوظيف والهجرة بدت أكثر صدى لدى الجمهور، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر أهمية بالنسبة للناس العاديين، مقارنة بمقترحات كامالا هاريس. "في نهاية المطاف، هذه لحظة تاريخية لشعب الولايات المتحدة الأمريكية".
مدخلات من وعد بركات