فرحة لا تنطفئ".. عائلات الإمارات تتمسك ببهجة العيد رغم التحديات

في خضم الأوقات العصيبة، قرر العديد من سكان الإمارات عدم تقليص احتفالاتهم بالعيد أو إخفاء بريقها. فمن استضافة التجمعات العائلية وتغليف الهدايا، يبذلون قصارى جهدهم لضمان أن يكون هذا الوقت مليئاً بالسعادة. وبالنسبة لبعضهم، سيكون موسم العطلات هذا هو الوقت لاستكشاف المعالم السياحية والاستفادة من الخصومات الخاصة.
ستجتمع فاطمة الشيخ، المقيمة في دبي، مع عائلتها الممتدة التي تضم 50 شخصًا على الأقل في مزرعة — حصلت عليها بخصم مع طرح أصحاب العقارات للعروض. “عادةً، يتم تحديد خطط عيدنا مسبقًا لأننا نحتاج إلى 25 غرفة على الأقل في فندق أو مزرعة كبيرة بما يكفي لاستيعابنا جميعًا،” قالت. “هذا العام، كنا غير متأكدين مما يجب فعله، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قررنا التجمع على أي حال. في الظروف العادية، كان من المستحيل العثور على مكان مناسب، ولكن هذا العام، تمكنا من العثور على واحد وحصلنا حتى على خصم جيد عليه.”
قالت إن العائلة تخطط في اليوم الثاني من العيد للتجول في المدينة والاستفادة من العروض التي تقدمها المعالم السياحية المحلية. “يرغب الأطفال في زيارة أكوافنتشر في أتلانتس بينما يرغب بعضنا في زيارة حديقة دبي المعجزة،” قالت. “سيكون المكان مزدحمًا ولكن أعتقد أن هذا جزء من متعة العيد.”
سيصادف عيد 2026 يوم الجمعة 20 مارس في الإمارات. هذا العام، ستقام صلاة العيد داخل المساجد، دون إعدادات خارجية لضمان سلامة المصلين بسبب الاضطرابات الإقليمية المستمرة. يختلف توقيت الصلاة بين الساعة 6:30 صباحًا و 6:50 صباحًا في جميع أنحاء البلاد.
قال المقيم السعودي محمد زوهيب بيشيمام إنه كان مترددًا بشأن القدوم إلى الإمارات لقضاء العيد بسبب التوترات الإقليمية، لكنه سعيد بقدومه. وهو حاليًا في دبي مع زوجته وأطفاله لمدة أسبوعين لزيارة العائلة. “لقد قدنا السيارة من الرياض إلى دبي،” قال. “كانت الطرق فارغة بشكل غير عادي والرحلة هادئة، ولكن عندما وصلنا إلى الإمارات، شعرنا بالهدوء. كانت السماء صافية، لم تمسها التوترات التي كنا نخشاها. شعرنا بإحساس بالسلام — وكأننا عدنا إلى الوطن.”
وأضاف أنه خلال فترة وجودهم هنا، كانت العائلة تحاول إدخال بعض الأنشطة الخارجية أيضًا. “أعلم أن حديقة دبي المعجزة (Dubai Miracle Garden) لديها دخول مجاني وأن العديد من المتنزهات بها الكثير من الأنشطة،” قال. “لذا، بين قضاء العيد مع والدي زوجتي وأخي، نأمل أن نتمكن من تخصيص وقت للاستمتاع ببعض ما تقدمه دبي خلال فترة الأعياد.”
اضطرت المواطنة السودانية المقيمة مودة المقبول إلى إجراء تغييرات على خططها لعيد الفطر بسبب الصراع الإقليمي. بعد أن كانت تخطط في الأصل للسفر إلى مصر لقضاء الوقت مع والديها، تحتفل مودة الآن بالعيد في أبوظبي مع أصدقائها وشقيقها. “لم أر والدي منذ عامين ولكن مع الوضع الحالي - الذي يشمل إلغاء الرحلات الجوية وأسعار التذاكر المرتفعة جدًا - لم يكن الأمر عمليًا،” قالت. “نصحتني عائلتي بتخطي هذا العيد وزيارتهم لاحقًا بدلاً من ذلك. لذا الآن، خطتي هي البقاء في أبوظبي وقضاء العيد مع عائلة أصدقائي هنا، بالإضافة إلى أخي الذي يعيش أيضًا في المدينة.”
قالت إنها كانت تتطلع إلى الاحتفالات. “الجزء الأكثر إثارة هو كيف يجتمع الجميع، حتى لو كان ذلك افتراضيًا،” قالت. “تصبح محادثة مجموعتنا العائلية نشطة للغاية؛ يرسل الجميع صورًا لملابسهم، ويشاركون التحديثات، ويتصلون ببعضهم البعض طوال اليوم. هذه المكالمات تعني الكثير لأن الحياة تصبح مزدحمة ولا نبقى دائمًا على اتصال بانتظام. أيضًا، في أبوظبي، الزينة والأجواء العامة تبرز حقًا روح العيد، مما يجعل اليوم مميزًا حتى عندما تكون بعيدًا عن المنزل.”