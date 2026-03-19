فرحة لا تنطفئ".. عائلات الإمارات تتمسك ببهجة العيد رغم التحديات

في خضم الأوقات العصيبة، قرر العديد من سكان الإمارات عدم تقليص احتفالاتهم بالعيد أو إخفاء بريقها. فمن استضافة التجمعات العائلية وتغليف الهدايا، يبذلون قصارى جهدهم لضمان أن يكون هذا الوقت مليئاً بالسعادة. وبالنسبة لبعضهم، سيكون موسم العطلات هذا هو الوقت لاستكشاف المعالم السياحية والاستفادة من الخصومات الخاصة.

ستجتمع فاطمة الشيخ، المقيمة في دبي، مع عائلتها الممتدة التي تضم 50 شخصًا على الأقل في مزرعة — حصلت عليها بخصم مع طرح أصحاب العقارات للعروض. “عادةً، يتم تحديد خطط عيدنا مسبقًا لأننا نحتاج إلى 25 غرفة على الأقل في فندق أو مزرعة كبيرة بما يكفي لاستيعابنا جميعًا،” قالت. “هذا العام، كنا غير متأكدين مما يجب فعله، ولكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قررنا التجمع على أي حال. في الظروف العادية، كان من المستحيل العثور على مكان مناسب، ولكن هذا العام، تمكنا من العثور على واحد وحصلنا حتى على خصم جيد عليه.”

قالت إن العائلة تخطط في اليوم الثاني من العيد للتجول في المدينة والاستفادة من العروض التي تقدمها المعالم السياحية المحلية. “يرغب الأطفال في زيارة أكوافنتشر في أتلانتس بينما يرغب بعضنا في زيارة حديقة دبي المعجزة،” قالت. “سيكون المكان مزدحمًا ولكن أعتقد أن هذا جزء من متعة العيد.”

سيصادف عيد 2026 يوم الجمعة 20 مارس في الإمارات. هذا العام، ستقام صلاة العيد داخل المساجد، دون إعدادات خارجية لضمان سلامة المصلين بسبب الاضطرابات الإقليمية المستمرة. يختلف توقيت الصلاة بين الساعة 6:30 صباحًا و 6:50 صباحًا في جميع أنحاء البلاد.