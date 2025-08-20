فرحة عارمة: إماراتي يفوز بـ 100 ألف درهم ويحقق حلم تحديث سيارته

على مدار الأشهر الخمسة الماضية، دأب عبد الله علي غريب على لعب يانصيب الإمارات مرتين أسبوعيًا، مُنفقًا ما يصل إلى 100 درهم. وفي يونيو من هذا العام، حصد هذا المواطن الإماراتي جائزةً ذهبيةً قدرها 100,000 درهم.
قال إنه عندما علم بفوزه، لم يصدق الأمر. وقال في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز : "بصراحة، استغرق الأمر بعض الوقت لأستوعبه. في البداية، ظننتُ أنه ليس حقيقيًا. لكن بعد التحقق من الأرقام عدة مرات، أدركتُ أنها صحيحة".
قال إنه لا يزال يتذكر لحظة اكتشافه فوزه. "كنت أتحقق من نتائج السحب على الموقع الإلكتروني، وأول ما رأيته كان كلمة "مبروك". لم أصدق. ثم رأيت 100,000 درهم، فتحققت من الأرقام مرة أخرى. جميعها متطابقة باستثناء رقم واحد. كنت في غاية السعادة."
أُطلق يانصيب الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، وفقًا للوائح صارمة أصدرتها الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية. ويُقدّم جائزة كبرى ضخمة قدرها 100 مليون درهم إماراتي تُقام كل أسبوعين، بالإضافة إلى جوائز تتراوح قيمتها بين 100 و100 مليون درهم إماراتي، حسب عدد الأرقام المتطابقة.
ويقول عبدالله، وهو في الأربعينيات من عمره، إن أول شخص أخبره عن ثروته المفاجئة كان صديقه المقرب.
قال: "إنه عزيزٌ جدًا على قلبي، ويسعدني حقًا عندما أكون سعيدًا. هنأني فورًا وأخبرني أنني أستحق ذلك".
جاء الفوز من إحدى التذاكر الثلاث التي اشتراها. قال إنه اتبع استراتيجية مختلفة لاختيار كل واحدة منها. قال: "الأولى كانت اختيارًا سريعًا بأرقام عشوائية. أما الثانية، فاخترت أرقامًا تمثل عائلتي، أما الثالثة، فاخترت أرقامًا بناءً على أول ما رأيته عند فتح هاتفي - التاريخ والوقت". وقد نجحت هذه الاستراتيجية معه.
وأضاف أنه بالمال الذي ربحه، سيُحدّث سيارته وسيواصل اللعب. وقال: "سأبيع سيارتي الحالية وأشتري طرازًا أفضل. ألعب منذ خمسة أشهر تقريبًا، مرتين أسبوعيًا، بـ 50 أو 100 درهم. بالطبع، سأستمر في اللعب، وآمل أن تتطابق جميع أرقامي في المرة القادمة".
إذا تطابقت جميع الأرقام، يفوز اللاعب باليانصيب بقيمة 100 مليون درهم. ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ حوالي 1 من 8.8 مليون. لم يتمكن أحد من استلام الجائزة الكبرى حتى الآن، لكن بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، صرّح لصحيفة "خليج تايمز" سابقًا أن شخصًا ما سيفوز بالجائزة الكبرى "بكل تأكيد"، وأنه "لا شك في ذلك".
في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة أيضًا العديد من الألعاب الصغيرة سريعة الربح لتعزيز تفاعلها مع سكان الإمارات. وفي الشهر الماضي، أطلقت أربع بطاقات خدش جديدة أتاحت للاعبين فرصة ربح ما يصل إلى مليون درهم إماراتي عبر موقع اللعبة الإلكتروني.